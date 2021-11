GTA: The Trilogy, ecco a che ora saranno disponibili le versioni digitali

Oggi GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la raccolta che include le remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas, debutta su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ecco a che ora saranno disponibili le versioni digitali dell'attesa riedizione della trilogia.

Nonostante il lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sia fissato per oggi, giovedì 11 novembre, a differenza di tanti altri giochi lo sblocco delle versioni digitali non è avvenuto allo scoccare della mezzanotte. Rockstar Games, infatti, ha deciso di lanciare la raccolta su PlayStation Store, Xbox Store, eShop e il Rockstar Game Launcher (PC) alle 16:00 italiane.

A partire dalla stessa ora, GTA San Andreas - Definitive Edition sarà disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Mentre dal 7 dicembre 2021 GTA 3 entrerà a far parte del catalogo di PlayStation Now e dunque sarà accessibile dagli utenti PS5 e PS4 iscritti al servizio.

Il preload delle edizioni digitali è disponibile per tutte le piattaforme già da alcuni giorni, ad eccezione della versione PC, che invece potrà essere scaricata solo a partire dalle 16:00. Inoltre, vi segnaliamo che la pagina di acquisto del PlayStation Store di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PS4 e PS5 è stata momentaneamente rimossa alcune ore fa a causa di alcuni problemi. Nulla di grave, dovrebbe tornare disponibile a partire dalle 16:00, ma questo significa che fino ad allora non potrete acquistare e quindi avviare il preload della raccolta, se già non lo avete fatto in precedenza.

Vi ricordiamo inoltre che a partire dal 7 dicembre sarà disponibile anche un'edizione fisica di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per Nintendo Switch e piattaforme PlayStation e Xbox.

Aspettando lo sblocco delle versioni digitali potrete ingannare l'attesa leggendo tutte le novità, sia dal punto di vista grafico che del gameplay, introdotte nella trilogia, oppure guardando questi tre video gameplay che mostrano i primi minuti di GTA 3, Vice City e San Andreas.