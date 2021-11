Masahiro Sakurai, director di Smash Bros, ha comprato Xbox Series X: Microsoft apprezza

Dopo aver concluso i lavori su Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai si sta dimostrando alquanto attivo sui socia, tra foto a cavallo e nuovi acquisti, e proprio tra questi ultimi nella giornata di ieri è comparsa anche una Xbox Series X appena acquistata dallo sviluppatore Nintendo, cosa che ha reso particolarmente felice l'account Twitter ufficiale di Xbox.

Con il tweet riportato qui sotto, Sakurai ha riferito di aver acquistato in questi giorni una Xbox Series X: "Un anno dopo l'uscita, finalmente l'ho comprata! Sarà probabilmente a causa della pandemia, ma continua ad essere difficile trovare nuove console disponibili", ha scritto il director di Smash Bros.

Non è mancata la risposta dell'account ufficiale di Xbox, che ha salutato l'acquisto augurando a Sakurai e a Fukura (il suo gatto, visibile nella foto) tutto il divertimento possibile. Con il raggiungimento del ventesimo anniversario di Xbox, la console sembra ottenere un po' di visibilità anche in Giappone, sebbene ovviamente i numeri siano ancora lontanissimi da quelli della concorrenza, che gioca in casa.



Sakurai, peraltro, aveva già menzionato Xbox all'epoca della presentazione di Banjo-Kazooie come personaggi aggiuntivi di Super Smash Bros., invitando gli utenti a giocare sulla console Microsoft. D'altra parte, i collegamenti con Microsoft erano già emersi con l'inserimento di Steve e Alex da Minecraft all'interno del gioco, mentre alla fine è rimasta una semplice ipotesi l'idea di vedere arrivare anche Master Chief nel roster.