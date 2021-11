Xbox Series X: il controller dell'anniversario nasconde un messaggio di Phil Spencer

Il ventesimo anniversario di Xbox è ormai alle porte, essendo fissato per il 15 novembre 2021, ovvero domani, e proprio in queste ore emerge un particolare dettaglio nascosto all'interno del controller Xbox Series X celebrativo dell'evento, ovvero un messaggio di Phil Spencer.

Come riferito anche da Tom Warren, Senior Editor di The Verge che ha ricevuto il controller in questione, all'interno del vano batterie e in particolare dietro il coperchio che copre le pile, è possibile vedere uno degli slogan tipici di Xbox e la firma del responsabile della divisione.

"When everybody plays, we all win", ovvero "Quando chiunque gioca, vinciamo tutti", è la frase in questione, coniata da Microsoft soprattutto per promuovere l'Xbox Adaptive Controller e la sua idea di inclusione e accessibilità massima per i videogiochi in generale.



Un messaggio dunque indubbiamente positivo, con sotto la firma di Phil Spencer, ovviamente stampata sui vari controller ad edizione limitata. Un'idea carina? La fiera del cringe? Ognuno avrà la propria idea sulla questione, probabilmente legata anche alle rispettive fedi videoludiche e non dubitiamo che verrà esplicitata in qualche forma qui sotto.

Per il resto, il controller Xbox Series X|S in edizione limitata per il ventesimo anniversario di Xbox si presenta caratterizzato da una copertura traslucida che lascia intravedere i meccanismi e i circuiti all'interno della scocca e alcuni particolari differenti per quanto riguarda i colori dei tasti e i grip nella parte posteriore, il tutto sul mercato ufficialmente da domani, 15 novembre, purché si riesca a trovarlo disponibile.