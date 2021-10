Xbox Series X: svelato il controller per il ventesimo anniversario

Il controller per il ventesimo anniversario di Xbox

Microsoft ha lanciato la pagina ufficiale del Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario, svelandone anche il prezzo: 64,99€. Volendo potete già prenotarlo, in attesa della disponibilità che sarà il 15 novembre 2021.

Festeggia i 20 anni di Xbox con il controller Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario nel classico colore nero con tocchi di verde che ci riportano alle origini, e molto altro ancora. Viaggia nel tempo con i colori verde e nero traslucido del controller fino al momento in cui è stata lanciata la console Xbox originale verde traslucido. Guarda attraverso la parte superiore nera traslucida per vedere i dettagli interni argento che rappresentano il 20 anni di tecnologia Xbox.

Notizia originale:

Svelato in anticipo il controller che celebra il ventesimo anniversario di Xbox, che presenta un design davvero interessante. A farlo trapelare non è stata Microsoft, ma il negozio online Best Buy, che lo ha messo nel suo listino.

Giovedì scorso l'account Twitter ufficiale di Xbox aveva pubblicato un'immagine oscurata del controller, senza fornire alcun dettaglio. Best Buy non solo ha mostrato il controller, ma anche la scheda tecnica con tutte le informazioni del caso.

Il cosiddetto 20th Anniversary Special Edition Xbox wireless controller è ispirato al meglio dei vent'anni del marchio ed è davvero bello, a nostro giudizio, grazie e un design nero trasparente di grande effetto, con i dettagli verdi che fanno da firma di Xbox. Soprattutto la parte posteriore richiama in modo impressionanti i colori del franchise, dandogli un tocco in più.

Vediamone un'altra immagine e la scheda tecnica.

Il controller per il ventesimo anniversario di Xbox, avanti e dietro

Il controller per il ventesimo anniversario di Xbox, la scheda tecnica

Questo non è il primo controller personalizzato di Xbox, ma è sicuramente uno dei più significativi, perché da solo rappresenta la storia del marchio.