Xbox: show del 20° anniversario imperdibile ma senza annunci di nuovi giochi, per Corden

Microsoft terrà uno show speciale in occasione del 20° anniversario di Xbox il 15 novembre e per Jez Corden, giornalista di Windows Central, sarà un evento davvero da non perdere, anche se non conterrà annunci di nuovi giochi.

Ovviamente anche in questo caso si tratta solo di una voce di corridoio, non provenendo da una fonte ufficiale, ma Jez Corden è considerato molto affidabile, essendo storicamente vicino agli ambienti Microsoft e verosimilmente a fonti che possano fornire informazioni affidabili.

Quanto riferito potrebbe dunque rappresentare sia una buona che una cattiva notizia, visto che si prevedono comunque contenuti molto interessanti ma non vi saranno sorprese con annunci di titoli sconosciuti.

Questo però non significa che non ci saranno comunque novità molto interessanti, visto che quanto riferito riguarda semplicemente l'assenza di giochi non annunciati. Potrebbe dunque esserci spazio per i giochi già annunciati, dunque, magari con nuovi trailer e materiali su titoli particolarmente attesi dall'utenza Xbox, oltre a probabili novità per quanto riguarda Xbox Game Pass.

Bisogna anche tenere in considerazione che, poco dopo, si terranno anche i Game Awards 2021, fissati per il 10 dicembre 2021 e che dovrebbero portare anche loro delle novità. È possibile che Microsoft abbia intenzione di riservare qualcosa di grosso per tale occasione, per la quale si parla già da tempo di un possibile trailer di Hellblade 2, per esempio, cosa che toglierebbe probabilmente spazio a presentazioni di grosso calibro durante l'evento dell'anniversario, attendiamo dunque di saperne di più.