Assassin's Creed Infinity: ambientazione e periodo storico forse svelati da un leak

Assassin's Creed Infinity è stato già annunciato da Ubisoft come una sorta di rivoluzione all'interno della serie, ma per il resto non è stato rivelato ancora nulla nemmeno per quanto riguarda le informazioni più attese, che solitamente sono quelle relative all'ambientazione e al periodo storico in cui si svolgeranno gli eventi.

Risulta dunque particolarmente interessante questo presunto leak che sembra svelare gli elementi in questione, anche se il fatto che provenga da 4chan ce lo fa prendere come una voce di corridoio assolutamente incontrollata e dunque da prendere molto con le pinze. Tuttavia, L'utente in questione sostiene di aver ottenuto l'informazione all'interno di un leak precedente su Assassin's Creed Valhalla che si è rivelato parzialmente veritiero, dunque la cosa potrebbe essere presa in considerazione.

Secondo quanto riferito, Assassin's Creed Infinity sarebbe effettivamente un reboot della serie, che dovrebbe mantenere alcuni elementi dei capitoli originali ma "ripulire" la storia generale da tutti gli eventi e le scelte considerate conflittuali o troppo slegate dalla storia.

Secondo questa ricostruzione, Assassin's Creed Infinity sarebbe ambientato nel XVI secolo e ci riporterebbe nuovamente in Asia, tra Medio Oriente e area indiana. Le ambientazioni riguarderebbero soprattutto tre grandi capitali e le zone circostanti, ovvero Costantinopoli, Esfahan e Delhi, tra il califfato ottomano l'India.

La storia del gioco dovrebbe concentrarsi su un singolo assassino, ripercorrendo alcuni elementi dell'originale ma riscrivendo parti della storia generale della serie. Assassin's Creed Infinity dovrebbe ricevere numerosi aggiornamenti con contenuti aggiuntivi che porteranno altre parti di storia e anche ulteriori ambientazioni, che si aggiungeranno gratuitamente al gioco, il quale dovrebbe essere un game as a service.

Di recente, Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Infinity non sarà un free to play, e che sarà ambizioso ma fedele alla narrazione. Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni ufficiali al riguardo.