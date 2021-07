Assassin's Creed Infinity ambizioso ma fedele alla narrazione della serie, per Ubisoft

Assassin's Creed Infinity è stato menzionato nelle ore scorse dal Chief Financial Officer di Ubisoft, Frédérick Duguet, nel corso della recente conferenza dedicata agli azionisti, definendolo ambizioso ma anche fedele alle radici narrative della serie Ubisoft.

Svelato inizialmente da un report di Bloomberg ma poi confermato ufficialmente da Ubisoft con un post sul blog, il gioco sarà la piattaforma live service della serie, in sviluppo dai team Montreal e Quebec, introducendo dunque diverse novità rispetto allo standard.

Frédérick Duguet ha comunque spiegato che l'idea è di mantenerlo "fedele al DNA di Assassin's Creed", dunque mantenendo la sua essenza narrativa, in maniera simile a quanto aveva fatto trapelare anche Jason Schreier al riguardo. Si tratta di "un progetto emozionante e ambizioso per il franchise", ha affermato il CFO di Ubisoft, ma senza rinunciare alle "esperienze narrative di alta qualità", a quanto pare.

Duguet ha inoltre aggiunto che "Per quanto riguarda il nome in codice Infinity, abbiamo piani esaltanti per il futuro, con il potenziale di espandere in maniera significativa l'utenza del brand e il suo ruolo ricorrente, pur rimanendo fedele alla tradizione di Assassin's Creed e delle sue esperienze narrative ricche".

Tuttavia, ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di poterlo vedere in maniera più completa: "Si trova nelle prime fasi di sviluppo e condivideremo ulteriori informazioni a tempo debito", ha aggiunto Duguet, facendo capire come l'attesa sia probabilmente ancora decisamente lunga.