Deathloop, un trailer per l'apertura dei preorder su PS5

Deathloop apre i preorder, e per l'occasione Arkane e Bethesda hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio all'iniziativa, che riporta anche gli oggetti esclusivi destinati a chi prende parte alla prenotazione del gioco per PS5.

Il trailer, di circa un minuto, ci dà anche la possibilità di vedere qualche altra sequenza di Deathloop, che è stato peraltro protagonista del recente State of Play di Sony con un lungo approfondimento sul gameplay. Com'è noto, si tratta di un particolare action sparatutto in soggettiva caratterizzato da particolari dinamiche incentrate sui loop temporali.

Tra gli oggetti bonus esclusivi destinati a chi effettua il preorder troviamo il Machete Royal Protector, la skin Storm Rider di Colt e l'arma Transtar Trencher per tutti coloro che utilizzano il preorder. A questi si aggiungono gli oggetti esclusivi della Deluxe Edition per chi decide di acquistare questa edizione, ovvero la skin Party Crasher di Colt, l'arma Eat the Rich Tribunal, la skin Sharp Shooter di Julianna e l'arma .44 Karat Fourpounder per l'assassina in questione.

Tra le caratteristiche peculiari di Deathloop c'è anche il fatto che si tratta di un gioco Microsoft a tutti gli effetti, considerando che Bethesda fa ormai parte della casa di Redmond, pertanto non stupisce il fatto che Xbox abbia fatto i complimenti a PlayStation per la presentazione del gioco in questione.

Ricordiamo che la data di uscita di Deathloop su PS5 e PC è fissata per il 14 settembre 2021, con esclusiva temporale per la console Sony che termina il 14 settembre 2022.