Deathloop: l'esclusività console PS5 termina il 14 settembre 2022

Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere in azione, durante lo State of Play di Sony PlayStation, Deathloop. Il gioco sarà esclusiva console PS5 per un anno: tramite un'immagine ufficiale di Sony, infatti, possiamo vedere che l'esclusività terminerà il 14 settembre 2022: a quel punto, il gioco potrà arrivare anche su altre console, ovvero su Xbox.

Ovviamente questa data non è da considerare come la data di uscita della versione Xbox Series X|S di Deathloop. Attualmente il gioco non è ancora stato annunciato per altre console (ma è in arrivo su PC, in ogni caso) ed è possibile che la versione Xbox arrivi in una data successiva.

Deathloop: l'esclusività console dura un anno

Il nuovo gioco di Arkane ci porterà all'interno di un ciclo di morte e rinascita apparentemente senza fine e sarà nostro dovere trovare una via di uscita. In Deathloop dovremo eliminare una serie di obbietti su un'isola: in caso di fallimento o morte, ripartiremo da capo. Tra una partita e l'altra, in ogni caso, ci sarà modo di "salvare" le nostre armi preferite e, soprattutto, trovare modi alternativi per completare le nostre missioni, così da diventare più rapidi ed efficienti.

In attesa di novità su una versione Xbox di Deathloop, ecco il video gameplay dell'esclusiva temporale PS5 dallo State of Play di luglio 2021.