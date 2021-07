Dead by Daylight e R.B.I. Baseball 21 sono i giochi in prova gratis con Game Pass Ultimate e Gold

Questo weekend i giocatori Xbox potranno giocare in prova gratis due videogiochi Xbox, se abbonati a Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di Dead by Daylight e R.B.I. Baseball 21. Potrete giocare ai due titoli in versione completa senza alcun limitazione fino alle 8:59 del 12 luglio 2021.

Dead by Daylight è un gioco multigiocatore asimmetrico: un gruppo di sopravvissuti devono scontrarsi contro un feroce killer, molto più potente di loro. Notiamo che Dead by Daylight è in realtà già presente all'interno del catalogo di Game Pass, quindi questa prova gratis del weekend è realmente utile solo per chi è abbonato esclusivamente a Xbox Live Gold. Ecco la nostra recensione di Dead by Daylight.

I giochi in prova gratis di Xbox

R.B.I. Baseball 21 è un gioco sportivo dal taglio arcade. Include la modalità "create-a-player" che permette di creare il proprio giocatore. Include anche le telecronaca e un sistema di illuminazione che varia con lo scorrere delle ore durante la partita. Ricordiamo anche che su Xbox Game Pass è disponibile MLB The Show 21, se siete appassionati di baseball dovreste provarlo.

Sappiate inoltre che potrete anche acquistare i due giochi a prezzo scontato, nel caso nel quale vogliate continuare la vostra partita dopo la conclusione della weekend di prova gratis. R.B.I. Baseball 21 costa 20.99 euro invece di 29.99, mentre Dead by Daylight costerà 14.99 euro invece di 29.99; anche i DLC di quest'ultimo sono in sconto.