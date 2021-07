The Sims 4: Vita in Campagna, il provato

Mentre attendiamo il 22 luglio per poter provare la versione definitiva di Vita in Campagna, vi raccontiamo la giornata del nostro Sim, così da introdurvi ad alcune delle nuove modalità di gioco di questo expansion pack.

Dopo aver fatto una bella scampagnata sul monte Komorebi e aver scatenato il nostro estro creativo come arredatori d'interni, è giunto il momento di trasferirci tutti in campagna! Il provato di The Sims 4: Vita in Campagna ci dice che si tratta di una di quelle espansioni che i fan desideravano da tempo per The Sims 4. Fattoria e albergo erano in effetti i due temi più richiesti e sembra che il 2021 accontenterà chi chiedeva un'esperienza ambientata in un contesto rurale. Non parliamo però di una location genericamente country ma un uno splendido quartiere pieno di campi e cottage inglesi, Henford-on-Bagley.

Ore 8:00 Accudire gli animali

La vita in campagna è dura, ma regala tante gioie e soddisfazioni. Essere contadino e allevatore non è una semplice professione, è uno stile di vita. Per questo Vita in Campagna non aggiunge una carriera freelance legata alla vita agreste, ma permette comunque di svolgere attività volte al sostentamento dei nostri Sim.

Vita in Campagna introduce gli appezzamenti di terra oversize per l'orto, aumentando la produzione agricola: se prima si poteva coltivare una pianta soltanto per singola zolla, con un po' di fertilizzante si possono crescere dalle due alle nove piantine, oppure un singolo enorme vegetale, come zucche o angurie. Una volta raccolte, queste finiranno nel nostro inventario, pronte essere messe in frigo, vendute oppure messe in mostra alla fiera cittadina. Ma la giornata è ancora lunga, ci arriveremo tra un po'. Ora dobbiamo andare a vedere come stanno i nostri animali.

Un delizioso cottage in stile irlandese

Due oggetti fondamentali che non possono mancare a corredo del cottage di Vita in Campagna sono il pollaio e la stalla. Il pollaio ospiterà diversi pennuti ma, per avere una produzione di uova, sarà necessario mettere polli e galline insieme. Potremo raccogliere le uova fresche e usarle in cucina oppure lasciare che dall'uovo nascano degli adorabili pulcini.

La stalla invece potrà ospitare o una mucca o un lama: dalla prima potremo mungere il latte mentre tosando il secondo otterremo una morbidissima lana. Il cibo che forniremo ai nostri animali influenzerà ovviamente la qualità dei prodotti, ad esempio possiamo fornire uno spuntino a base di supplementi nutritivi naturali, oppure altri snack che cambieranno il colore della lana o del latte. Se daremo ai lama delle bacche la loro lana diventerà azzurra e se daremo alle mucche dei treats multicolore produrranno pregiato latte arcobaleno.

La qualità dei prodotti animali dipende non solo dal loro stato di salute ma anche dalla relazione che abbiamo con loro: è possibile infatti stringere rapporti di amicizia con gli animali, sia da cortile che selvatici, e trarne un beneficio in termini di resa. Galline felici potrebbero produrre di tanto in tanto preziose uova d'oro. Raccogliere le uova, mungere le mucche e tosare i lama è un'operazione ciclica che si può ripetere una volta ogni tot ore ma se salteremo una volta l'appuntamento i prodotti non si guasteranno. Gli animali rimarranno con noi fintanto che decideremo di venderli o finchè non moriranno di vecchiaia (effetto che però si può evitare dal pannello delle opzioni rendendo i nostri animali immortali).

Sappiamo cosa vi state chiedendo. E la carne? Non esiste un'opzione di macellazione dell'animale, ma ci sarà un meno cruento punto di menù su pollai e stalle "scambia per carne". In questo modo l'animale entrerà nella sua casetta per non uscirne mai più, e voi troverete nel frigo della carne extra.