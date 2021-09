The Game Awards 2021: data dell'evento svelata, sarà trasmesso dal Microsoft Theater

Geoff Keighley ha annunciato la data dei The Game Awards 2021: saranno trasmessi il 9 dicembre 2021 dal Microsoft Theater. Si tratta di un giovedì e l'evento sarà dal vivo. Ovviamente sarà seguibile anche in streaming. Secondo Keighley sarà una celebrazione globale della cultura del videogioco.

Cosa attendersi dai The Game Awards 2021? Intanto la solita pletora di annunci, che ormai sono il piatto forte della manifestazione. Del resto stiamo parlando dell'evento più seguito del settore, in cui si concentrano alcuni degli annunci maggiori dell'anno. Ovviamente ci saranno anche i premi, tra i quali quello del Gioco dell'anno. A chi toccherà nel 2021? Lo vincerà Ratchet & Clank: Rift Apart per le sue virtù tecniche? Oppure toccherà a Psychonauts 2 grazie alla sua follia creativa? O questa sarà l'edizione di Forza Horizon 5. O, ancora, ci sarà spazio anche per qualcos'altro? Staremo a vedere.

Prima di lasciarvi alla pianificazione della serata, vi ricordiamo che come ogni anno, noi di multiplayer.it faremo parte della giuria dei The Game Awards 2021.