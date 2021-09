Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di ottobre 2021 svelati ufficialmente

La line-up dei giochi gratis di ottobre 2021 di Amazon Prime Gaming è stata infine svelata ed è davvero intrigante. A partire dal primo ottobre gli abbonati potranno giocare a Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation e altri otto titoli.

La lista dei nuovi giochi gratuiti è fondamentalmente la stessa di quella emersa grazie a un leak la scorsa settimana, ma con l'aggiunta di Wallace & Gromit's Grand Adventures.

Ecco l'elenco completo dei giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming di ottobre 2021.

Star Wars: Squadrons, uno dei giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming di ottobre 2021

Tra le novità più interessanti troviamo senza dubbio Star Wars: Squadrons, gioco di Guerre Stellari realizzato da EA Motive e in cui i giocatori potranno darsi battaglia in scontri 5v5 a bordo di caccia stellari e con visuale in prima persona. L'altro titolo di spicco è Alien: Isolation, il survival horror di Creative Assembly, dove nei panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, dovremo esplorare un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien.

Ghostrunner invece è un interessante action in prima persona ad ambientazione cyberpunk. Il gioco mette in scena le avventure di un cyber-warrior, in grado di combattere sia nel mondo reale e fisico che dentro al cyberspazio, su due diversi piani interconnessi. Lo scenario delle gesta è una sorta di città-torre futuristica, ultimo baluardo dell'umanità dopo un enorme cataclisma, in cui la società è disposta gerarchicamente dai livelli più bassi ai più alti.