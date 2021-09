Ghostwire: Tokyo: Tango Gameworks sta già sviluppando il suo prossimo gioco, esclusiva Xbox

Tango Gameworks, lo studio di sviluppo degli Evil Within e dell'imminente Ghostwire: Tokyo, ha già iniziato a lavorare al suo prossimo gioco. A dirlo non è stato un passante qualsiasi, ma Shinji Mikami, storico nome dell'industria giapponese, nonché fondatore dello studio.

Naturalmente sarà un'esclusiva Xbox, visto che ormai Tango Gameworks fa parte degli Xbox Game Studios.

Mikami è apparso in video durante un live stream di Xbox al Tokyo Game Show 2021 e ha suggerito l'esistenza del nuovo gioco, cui starebbe lavorando John Johanas, il director di The Evil Within 2.

Mikami: "Attualmente, John sta lavorando con grande energia a un nuovo gioco." Purtroppo non sono state fornite altre informazioni in merito, ma la notizia non stupisce poi molto, visto che è naturale per uno studio come Tango Gameworks avere più di un progetto in cantiere. Probabilmente la pre-produzione del nuovo titolo è iniziata nelle fasi finali dello sviluppo di Ghostwire: Tokyo, ormai in dirittura d'arrivo su PC e PS5 (fa parte di accordi con Bethesda precedenti all'acquisizione, un po' come Deathloop).