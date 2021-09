BlueStacks X: disponibile in beta la tecnologia cloud gaming gratuita dedicata ai giochi Android

L'applicazione BlueStacks X è disponibile in beta, del tutto gratuita e finanziata via pubblicità, con oltre 200 giochi e sfrutta i browser più evoluti per far girare in streaming alcuni titoli Android su Windows 10 e 11, Mac, iOS, lo stesso Android, Chromebook, Raspberry Pi e persino Discord grazie al bot Cloudy. Tutto questo sfruttando ovviamente il cloud, anche se in forma ibrida per fare leva sull'hardware del dispositivo locale.

La tecnologia di BlueStacks, marchio nato con un emulatore di Android per Windows, non rinuncia a sfruttare l'hardware dei dispositivi su cui gira, combinando le capacità di rendering dei moderni browser con la tecnologia cloud. Il risultato è una tecnologia di cloud gaming ibrida, e come anticipato gratuita, che è sviluppata in collaborazione con l'azienda consociata now.gg e sfrutta i server basati su AWS Graviton di Amazon. Per effettuare il dowload è sufficiente andare in questa pagina e cliccare sul pulsantone vedere che appare in alto a destra facendo scorrere verso il basso pagina web.

BlueStacks X promette gioco istantaneo senza attese e sfruttando i browser garantisce ovviamente il crossplay tra le piattaforme supportate

I punti di forza della tecnologia utilizzata sono la capacità di calcolo combinata e la compatibilità elevata che permette di fruire dei giochi inclusi nel servizio su un gran numero dispositivi, tanto da rendere BlueStacks X, almeno secondo il comunicato ufficiale, una tecnologia unica nel panorama del gioco in streaming. Tra l'altro l'integrazione con il cloud ibrido creato da BlueStacks non richiede lavoro da parte degli sviluppatori e può quindi essere applicata a qualsiasi gioco. La beta è disponibile in 14 paesi, ma dovrebbe risultare accessibile anche da noi in tempi brevi. Il numero dei giochi è già a quota 200 e la selezione include titoli come Raid: Shadow Legends, Disney Sorcerer's Arena e Lords Mobile: Kingdom Wars.