Scarlet Nexus e AI: The Somnium Files su Xbox Game Pass in Giappone, anche in occidente?

Scarlet Nexus e AI: The Somnium Files sono stati annunciati come in arrivo su Xbox Game Pass in Giappone, nel corso della presentazione dedicata a Xbox al Tokyo Game Show 2021, in attesa di eventuali conferme anche in occidente.

Non ci sono al momento molte informazioni: sia Scarlet Nexus che AI: The Somnium Files sono stati mostrati con dei trailer nel corso dello streaming dedicato a Xbox al Tokyo Game Show 2021, entrambi previsti arrivare nel catalogo di Xbox Game Pass locale, ma con buone probabilità che l'iniziativa si estenda anche in occidente.

Scarlet Nexus, una scena del gioco

Per il momento gli annunci riguardano il Giappone e attendiamo dunque eventuali conferme da parte di Microsoft per quanto riguarda l'occidente, ma bisogna dire che, finora, le iniziative riguardanti il catalogo di Xbox Game Pass siano sempre state di carattere globale, dunque le nuove introduzioni potrebbero riguardare tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Si tratterebbe di due aggiunte molto interessanti al catalogo: Scarlet Nexus è un action RPG con elementi tipo Souls-like e una particolare ambientazione fantascientifica, mentre AI: The Somnium Files è la nuova avventura scritta da Kotaro Uchikoshi, autore della serie Zero Escape.

Per saperne di più, vi rimandiamo intanto alla recensione di Scarlet Nexus, mentre restiamo in attesa dell'aggiornamento standard sulle novità in arrivo per Xbox Game Pass.