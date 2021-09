Aeon Drive, la recensione di un platform ad alta velocità

Jackelyne è una ranger spaziale proveniente da un'altra dimensione. Mentre sta provando a tornare a casa, finisce per schiantarsi con la sua astronave nel mezzo della città di Neo Barcellona. Le autorità locali non la prendono bene e la incarcerano senza troppi complimenti. Purtroppo i guai non finiscono con la fuga, perché se vuole evitare che la città venga distrutta e di non poter tornare più a casa, Jackelyne dovrà trovare i nuclei d'attivazione della sua nave spaziale entro dei loop temporali di trenta secondi. Dovrà correre come una pazza, insomma, senza fermarsi mai a riflettere sulla sua vita e senza poter chiedere a nessuno di cucinargli delle tapas.

Meccaniche di gioco

In Aeon Drive si corre all'impazzata

Jackelyne non è completamente disarmata nella sua missione: oltre alla sua agilità, che le consente di sfruttare le pareti per compiere degli ampi salti e di scivolare lungo i passaggi più stretti, la nostra può contare su una potente spada, che uccide sul colpo ogni nemico, e su un particolare pugnale, che le consente di teletrasportarsi. Proprio quest'ultimo è l'elemento cardine dell'intero gameplay, che solo apparentemente è quello di un platform 2D tradizionale con una bella, ma non meravigliosa, grafica in pixel art, ma che in realtà è qualcosa di completamente diverso. Ma non corriamo troppo, anche se, visto il gioco, non sarebbe sbagliatissimo farlo.

L'obiettivo di ognuna delle mappe dei dieci scenari in cui è divisa Neo Barcellona è quello di arrivare alla fine nel minor tempo possibile. Di base Jackelyne ha trenta secondi per concludere ogni livello, aumentabili raccogliendo e utilizzando dei nuclei sparsi per gli scenari.

Comunque sia dimenticatevi di fermarvi e di mettervi a raccogliere nuclei per darvi uno sguardo intorno, perché il ritmo di gioco è ultra frenetico e non dà un attimo di tempo per respirare, a parte nelle pause tra un livello e l'altro. Nella sua corsa la protagonista dovrà superare barriere laser, lame rotanti, robot inferociti, torrette e innumerevoli altri pericoli che le faranno perdere tempo o, se colpita, le faranno ricominciare la missione (basta un colpo per eliminarla).

Presa confidenza con il sistema di controllo, Aeon Drive diventa tutto un correre all'impazzata e lanciare il coltello in ogni dove per accelerare il più possibile. Presto diventa chiaro che i trenta secondi sono anche troppi per quella che è la vera natura del gioco, che rimane un normale platform in pixel art solo sulla carta.