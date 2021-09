Genshin Impact ha prodotto ricavi per più di 2 miliardi di dollari in un anno

L'action GDR free-to-play Genshin Impact ha prodotto dei ricavi davvero impressionanti nel suo primo anno di vita: più i due miliardi di dollari, considerando solo i negozi mobile (App Store e Google Play Store). Considerando anche le altre piattaforme sulle quali il gioco è disponibile, la cifra è destinata inevitabilmente a salire.

Ciò fa di Genshin Impact il terzo gioco mobile di maggior successo al mondo in questo momento, dopo Honor of Kings e PUBG Mobile. Escludendo le vendite fatte in Cina, Genshin Impact diventa il gioco con i maggiori incassi del mondo.

Genshin Impact è stato pubblicato il 28 settembre 2020. Al momento del lancio, aveva 10 milioni di pre-registrazioni e più spettatori su Twitch di Fortnite. Nonostante alcune polemiche per i premi del primo anniversario, il successo del gioco non sembra rallentare. Presto potremo giocare all'aggiornamento 2.2 che introdurrà dei nuovi contenuti.

Genshin Impact aveva superato il miliardo di dollari di ricavi dopo sei mesi dal lancio. In media, i giocatori spendono 12 milioni di dollari al giorno nelle microtransazioni del gioco.