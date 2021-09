Life is Strange: True Colors, il DLC Wavelengths è ora disponibile, il trailer di lancio

Oggi Square Enix ha pubblicato il DLC Wavelenghts di Life is Strange: True Colors e per l'occasione ha pubblicato il trailer di lancio. In questa nuova avventura vestiremo i panni di Steph, personaggio apparso in Life is Strange: Before the Storm, e scopriremo la sua storia nell'anno precedente all'arrivo di Alex a Haven Springs.

Nel DLC Wavelenghts diventeremo i nuovi DJ di KRCT, la radio migliore di Haven (e anche l'unica) ed esploreremo il passato di Steph e le sue relazioni nel corso di quattro stagioni in cui lascerà il segno nel negozio di dischi e ne scoprirà i segreti.

Wavelengths include anche una nuova colonna sonora che include i successi di Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko, Maribou State e altro ancora che danno il tono all'avventura di Steph.

"Creare un DLC con un personaggio molto amato come protagonista ci è sembrata l'opzione più ovvia, ma renderle giustizia era molto importante per noi. Sappiamo che Steph è un personaggio importantissimo per molti, e vogliamo renderle omaggio invitando i giocatori ad accedere ai suoi pensieri, alle sue emozioni e ai suoi conflitti interiori. Questo DLC è una lettera d'amore, non solo a Steph, ma anche alla nostra community e a chi si ritrova profondamente in questo personaggio.", afferma Mallory Littleton, narrative director di Deck Nine Games, in occasione del lancio del DLC di Life is Strange: True Colors.

Life is Strange: True Colors è disponibile ora su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam e Windows Store), GeForce NOW e Google Stadia. Entro la fine dell'anno sarà disponibile anchesu Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Life is Strange: True Colors.

Vi ricordiamo che Wavelengths non è disponibile come acquisto individuale: si può ottenere solo nella Deluxe Upgrade, la Deluxe Edition o la Ultimate Edition.