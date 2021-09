CORSAIR XENEON 32QHD165: 165 Hz, 1440p e colori al top per il primo monitor da gioco della compagnia

Il Corsair Xeneon 32QHD165 sancisce l'entrata in campo dei monitor da gaming di una compagnia ben nota ai giocatori, sia per le memorie che per le periferiche, che ha tenuto fede alla sua nomea con un IPS 1400p da 32 pollici che vanta 165 Hz di refresh, un'ottima copertura del colore e un'estetica senza dubbio riconoscibile.

Il monitor Corsair non è certo economico, con 799 euro di prezzo consigliato, e non punta a refresh estremi, ma combina refresh da gaming, tecnologia Quantum Dot Samsung e una risoluzione sempre più diffusa con tempi di risposta effettivi fedeli a quelli dichiarati di 1 millisecondo MPRT e di meno di 3 millisecondi GtG. Inoltre vanta una copertura del colore elevata e copre tutti i principali standard con il 98% della gamma DCI-P3, il 100% di quella sRGB e il 100% di quella Adobe RGB. Risulta quindi adatto anche al lavoro dei grafici, complice una calibrazione di fabbrica decisamente buona.

Il monitor da gioco Corsair Xeneon 32QHD165

In quanto a design il fulcro del monitor CORSAIR è senza dubbio la peculiare base con un ampio supporto frontale e due tacchi posteriori a garantire la massima stabilità. Il tutto condito da due passanti per una migliore gestione dei cavi. Ma non è l'unico valore aggiunto. Il pacchetto include una buona connettività, comprensiva di due porte USB Type C Gen 2 3.1, e 3 anni di garanzia "zero dead pixel", da non dare per scontata. Di seguito tutte le caratteristiche tecniche del monitor Corsair Xeneon 32QHD165

Scheda tecnica Corsair Xeneon 32QHD165