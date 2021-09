Genshin Impact bombardato di recensioni negative per le ricompense del primo anniversario

Genshin Impact sta subendo un bombardamento di recensioni negative per via delle ricompense del suo primo anniversario. Sostanzialmente la comunità ritiene che siano insufficienti a celebrare l'evento e ha accusato lo sviluppatore miHoYo di essere avaro.

Il negozio dove si sta riversando la gran parte del malcontento è Google Play Store, dove la valutazione del gioco è crollata sotto le due stelle e dove, ad esempio, l'utente Klahen H ci spiega, dopo aver dato una stella al gioco:

"Il gioco è fatto bene, a livello di grafica e tutto. Ma c'è un ma, cioè la Tirchia casa editrice che ha fatto questo gioco, stiamo parlando della mihoyo che il massimo che ci ha dato per l'anniversario è stato un singolo pull da dieci che mi ha fatto storcere il naso. Vi dico solo di essere più generosi che in altri gatcha, le ricompense sono molto più generose."

Dello stesso tono la recensione da una stella dell'utente Riccardo Cingolani:

"È un gioco fantastico, con grafica bellissima e molto divertente, però Mihoyo sta veramente esagerando con quanto si può essere taccagni. Per l'anniversario del primo anno hanno vari contest per fan art, cosplay e cose del genere, però le ricompense sono estratte a caso per 1000 partecipanti e si vince una somma ridicola di gemme. Quindi si fanno fare pubblicità a gratis dalla community: complimenti Mihoyo, direi che questo è abbastanza per farci arrabbiare."

Insomma, il problema è che quanto dato ai giocatori non corrisponderebbe all'importanza dell'evento. Chissà se miHoYo correrà ai ripari aumentando le ricompense, oppure se farà finta di niente e lascerà semplicemente che la situazione si normalizzi da sola.