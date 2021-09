Amazon annuncia Echo Show 15, Smart Thermostat, il robot Astro e altro ancora

Amazon ha annunciato ufficialmente Echo Show 15, Smart Thermostat, il robot Astro e tutta una serie di nuovi dispositivi nel corso di uno speciale showcase che si è appena concluso.

Il piatto forte dell'evento di presentazione dell'hardware Amazon è stato senza dubbio Echo Show 15, nuova versione dello smart speaker dotato in questo caso di un display da 15,6 pollici con risoluzione 1080p, posizionabile in orizzontale o in verticale oppure, volendo, da appendere alla parete.

Amazon Echo 15

Equipaggiato con il nuovo processore Amazon AZ2 Neural Edge e dotato di un'interfaccia ridisegnata, Amazon Echo Show 15 include la tecnologia Visual ID per il riconoscimento degli utenti, funzionalità che consente di personalizzare la schermata home con i suoi nuovi widget in base a chi si presenta di fronte al dispositivo.

La funzione principale di videochiamata può contare su di una fotocamera da 5 megapixel, ma anche lato intrattenimento Echo Show 15 può dire la sua, ponendosi come un ottimo supporto per guardare contenuti in streaming, volendo anche in modalità picture-in-picture. Il prezzo del dispositivo sarà di 249,99€, l'uscita dovrebbe avvenire a breve.

Smart Thermostat

Realizzato in collaborazione con Honeywell, Smart Thermostat è esattamente ciò che pensate che sia: un termostato intelligente che si interfaccia con Amazon Alexa ma include anche un set di comandi touch e permette di controllare la temperatura di casa in maniera versatile, immediata e programmabile.

Il prodotto è per il momento previsto unicamente per la distribuzione nel mercato americano, a un prezzo pari a 59,99 dollari, ma immaginiamo farà il proprio debutto anche in Europa.

Amazon Astro

Amazon Astro è un simpatico robot autonomo, dotato di tre ruote e di un display che funge da volto. Grazie alla tecnologia di Alexa e a una videocamera a periscopio, Astro può interfacciarsi con le persone ed eseguire i loro comandi vocali, ma anche eseguire operazioni più pratiche come una ronda notturna di sicurezza.

Parliamo insomma di un apparecchio che si presta agli usi più variegati e che fa tanto futuro, ma che per il momento non vanta un prezzo particolarmente accessibile: si parte da 999,99 dollari, con un'uscita fissata a questo autunno negli USA.

Durante l'evento di Amazon sono stati inoltre annunciati il nuovo modello di Amazon Glow con display da 8 pollici, il fitness tracker Halo Band con batteria da sette giorni e programmi di fitness inclusi e il dispositivo di sicurezza Ring Alarm Pro.