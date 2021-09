Amazon, nuovi Echo in arrivo? Una data per l'evento di presentazione sull'hardware

Amazon ha annunciato un nuovo evento di presentazione per i suoi dispositivi hardware, con la data fissata per il 28 settembre 2021, durante il quale verranno probabilmente presentati nuovi Echo, oltre a possibili novità sulla linea Fire e simili.

L'appuntamento è dunque per il 28 settembre alle ore 18:00 italiane, ma al momento non ci sono informazioni sui contenuti dell'evento, con l'unica comunicazione che riguarda "notizie sui nostri ultimi dispositivi Amazon, caratteristiche e servizi", secondo quanto riportato nel documento sulla presentazione.

Nei casi precedenti, Amazon si era in effetti concentrata sugli speaker della serie Echo, che rappresentano forse il prodotto di punta per quanto riguarda gli hardware targati Amazon per il settore smart home, dunque è altamente probabile che una nuova linea di questi dispositivi sia in arrivo e venta presentata durante tale evento, considerando che le generazioni sono destinate a succedersi con maggiore frequenza.

Amazon Echo sono tra i dispositivi più venduti del marchio

Tra le altre novità probabili, ci sono probabilmente anche novità riguardanti Fire TV, il software Alexa e le varie funzionalità legate alla celebre assistente virtuale di Amazon, la linea Ring che riguarda telecamere, droni e altro e varie novità nonché possibili sorprese aggiuntive.

Proprio questa estate abbiamo pubblicato la recensione di Amazon Echo Show 8, il nuovo smart speaker con display da 8 pollici. Peraltro non è detto che i dispositivi presentati durante l'evento siano in arrivo direttamente anche in Europa, dunque attendiamo ulteriori delucidazioni al riguardo.