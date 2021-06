Amazon Echo Show 8, la recensione dello smart speaker con il grande display da 8 pollici

Avete davvero bisogno di un assistente vocale? In questa recensione dell'Amazon Echo Show 8 cercheremo di capire quali sono i principali punti di forza della nuova linea di prodotto di smart speaker del colosso statunitense, che già da diversi anni ha lanciato il suo guanto di sfida in un mercato particolarmente competitivo, con concorrenti agguerriti come Apple e Google. In realtà però ridurre l'Echo Show 8 a semplice assistente vocale è limitante, dal momento che all'interno dell'ampio catalogo dei dispositivi Echo, gli Show sono quelli più completi e interessanti. Nello specifico il modello oggetto del nostro test è la "via di mezzo" tra il più piccolo Echo Show 5 e il grande Echo Show 10, con le cifre che rappresentano le dimensioni in pollici dello schermo. Da pochi giorni Amazon ha rinnovato i due modelli inferiori, che sono così giunti alla loro seconda generazione: scopriamo assieme quali sono le qualità e i difetti e se vale la pena comprarne uno.

Design Amazon Echo Show 8 presenta un design sobrio e linee pulite Amazon Echo Show 8 nella sua seconda generazione non porta certamente novità rivoluzionarie rispetto al modello precedente. Dal punto di vista estetico è quasi impossibile scorgere differenze: si tratta quindi di uno smart speaker con integrato l'assistente vocale Alexa e che ha come elemento principale il display da 8" con diagonale da 20,3 cm. Le dimensioni sono 200 x 135 x 99 mm per poco più di un chilo di peso e la forma è quella di un cuneo, con la parte posteriore ricoperta in tessuto e occupata dal generoso altoparlante. In generale si tratta di un dispositivo dal design elegante e piacevole alla vista, minimale e quindi capace di adattarsi all'arredamento in maniera sobria e senza troppe difficoltà. La parte anteriore come già detto è interamente occupata dallo schermo, con in alto a destra il foro della videocamera, che può essere coperta per motivi di privacy con un semplice ma efficace sportellino a scomparsa. La forma di quest'ultimo, che passa da tondo a squadrato, è il principale segnale di differenza tra la prima e la seconda generazione del prodotto. Sulla parte superiore della cornice sono collocati i tasti del volume e quello per disattivare il microfono, mentre sul retro si trova il connettore per l'alimentazione e un ingresso USB-C che però è solo per assistenza tecnica. Scompare il jack da 3,5mm rispetto al predecessore, anche se non crediamo si tratti di una grave mancanza: difficile credere che in molti usassero l'Echo Show con cuffie a filo, e in ogni caso la presenza del bluetooth consente di collegare periferiche audio wireless in maniera agevole.

Display Amazon Echo Show 8 ha un display più che discreto Il display di Echo Show 8 è ovviamente il principale elemento estetico del prodotto di Amazon. Non ci sono differenze significative rispetto alla prima generazione, e quindi ci ritroviamo di fronte a uno schermo touch LCD da 1200 x 800 pixel adeguato rispetto al prezzo di vendita. Non è straordinario nella resa dei colori ed ha sicuramente qualche problema coi riflessi, ma ci sembra veramente inopportuno criticare troppo un pannello su questo tipo di device. La luminosità è convincente e può adattarsi automaticamente all'ambiente, fattore che si fa apprezzare soprattutto la sera quando magari si sta guardando la tv ed è fastidioso avere una fonte luminosa che disturba. Molto interessante la novità relativa all'introduzione di una fotocamera da 13MP, un bel passo avanti rispetto alla modestissima 2MP della prima generazione. Tra l'altro il nuovo obiettivo è dotato anche della capacità di seguire l'utente inquadrato nei suoi spostamenti durante una videochiamata: il risultato non è tra i più raffinati del mercato ma, di nuovo, assolutamente apprezzabile pensando ad una spesa di poco più di 100€. Vale la pena segnalare che si possono videochiamare sia altri dispositivi Echo (solo audio), Echo Show, Fire Tablet o semplicemente altri smartphone e tablet che abbiano installata l'app Alexa e associato un account. In più si può collegare anche il proprio account Skype per espandere ulteriormente la "platea" di contatti. C'è anche la facoltà di usare l'Echo Show come una sorta di videocamera di sorveglianza accedendovi in remoto magari dal proprio smartphone, così da dare un'occhiata a ciò che succede in casa. In realtà si tratta di una funzione molto basica ed elementare perché non si può ricevere una notifica in caso di rilevazione del movimento e la camera non ha una visione notturna (quindi se la casa è al buio mentre siete fuori, non vedrete nulla).

Specifiche tecniche Amazon Echo Show 8 dispone di un hardware funzionale Difficile emozionarsi per la scheda tecnica di uno smart speaker. Nel caso specifico questa generazione migliora il processore, ora un MediaTek MT 8183 che garantisce qualche passo in avanti nella fluidità dell'interfaccia e poco altro. La rapidità di esecuzione dei comandi vocali è infatti pressoché identica al passato, senza differenze sensibili. Processore: MediaTek MT 8183

MediaTek MT 8183 Dimensioni: 200,4 x 135,9 x 99,1 mm

200,4 x 135,9 x 99,1 mm Peso: 1037 grammi

1037 grammi Schermo: Display touch da 8,0" (20,3 cm)

Display touch da 8,0" (20,3 cm) Telecamera: Telecamera da 13 MP con copri-telecamera integrato

Telecamera da 13 MP con copri-telecamera integrato Connettività: Wi-Fi dual-band compatibile con reti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth con supporto Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

Wi-Fi dual-band compatibile con reti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth con supporto Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) Audio: Altoparlanti al neodimio da 2" (52 mm) con radiatore passivo per i bassi

Esperienza d'uso Con Amazon Echo Show 8 si può vedere anche Netflix e Prime Video grazie alle applicazioni native Echo Show 8 è un dispositivo che controllerete nella stragrande maggioranza dei casi tramite i comandi vocali, e sotto questo punto di vista Alexa è senza dubbio tra gli assistenti vocali più evoluti attualmente disponibili. Dopo un naturale periodo di adattamento infatti ci si troverà ad interagire in maniera piuttosto naturale con l'intelligenza artificiale, a patto ovviamente di apprezzare questo tipo di interazione. L'ecosistema sviluppato da Amazon nel corso degli anni è oggi molto migliorato e consente, attraverso le skill (ovvero delle estensioni da installare) di controllare tutta una serie di dispositivi di domotica e di smart home, come lampadine, tv, ventilatori, termostati e climatizzatori, impianti audio, prese di corrente, telecamere e via dicendo. È inoltre possibile ovviamente sfruttare la buona componentistica audio per riprodurre musica tramite tutta una serie di servizi come Amazon Music, ma anche Spotify e Apple Music. Lato gaming, esiste anche il supporto ufficiale di Microsoft per Xbox, attraverso il quale si può comandare alla propria console di accendersi, spegnersi o lanciare uno specifico gioco. Oltre a ciò, ci sono tutta una serie di attività più o meno interessanti a seconda dell'inclinazione del singolo utente come per esempio: seguire ricette culinarie passo passo, chiedere informazioni dal web o relative a meteo e traffico, ascoltare le ultime notizie, aggiungere promemoria o creare liste, consultare l'oroscopo, impostare sveglie, farsi raccontare (terribili) barzellette. In aggiunta è possibile dare un ulteriore senso alla presenza dello schermo di Echo Show 8 per accedere a servizi video, in realtà non molti: Prime Video e Netflix tramite app dedicata e Youtube, in questo caso però solo in versione web mediante il browser proprietario Silk. Attraverso quest'ultimo si può eventualmente accedere ad altri servizi, ma il processo è laborioso, scomodo e in ultima analisi trascurabile. Più in generale comunque interagire con il touch screen, nei casi in cui è necessario, si rileva abbastanza comodo seppur con una reattività e precisione solo sufficienti. Buona parte della configurazione avanzata dell'Echo Show 8 passa comunque attraverso l'app di Alexa, utilizzabile su dispositivi iOS o Android. Sotto questo punto di vista vanno segnalati i principali limiti su cui Amazon dovrebbe lavorare in futuro, ovvero la componente grafica, l'interfaccia e l'usabilità dei prodotti: l'app è infatti fin troppo dispersiva, poco intuitiva e non perfettamente organizzata nei menu, rendendo l'esperienza d'uso in tale circostanza non ottimale. In senso assoluto è chiaro che Echo Show 8, pur essendo abbastanza duttile e aperto a servizi esterni, sia pienamente sfruttabile sono passando attraverso i prodotti Amazon. È questo il caso ad esempio della visione delle foto, per utilizzare il device come una sorta di cornice digitale: per fare ciò l'unica opportunità è quella di pescare l'archivio di Amazon Photos, per cui se non usate tale sistema di archiviazione non avrete accesso a questa soluzione.

Audio Amazon Echo Show 8 può fare molte cose, a cominciare da riprodurre musica a tutto volume Pur con tutte le sue funzioni Smart, Echo Show 8 è principalmente uno speaker, per cui la qualità dell'audio è fondamentale. Sotto questo punto di vista il prodotto Amazon è veramente apprezzabile (di nuovo, tenendo conto della fascia di prezzo), con un suono ricco e potente, piuttosto ampio e pulito. C'è sicuramente un carico eccessivo nei bassi, che si può comunque ritoccare tramite l'equalizzatore. Ad alto volume si percepisce qualche limite di distorsione, ma nel complesso c'è poco di cui lamentarsi.

Prezzo e disponibilità Amazon Echo Show 8 ha un prezzo contenuto e corretto Amazon Echo Show 8 di seconda generazione è disponibile su Amazon al prezzo di 129,99€ nei colori Antracite e Bianco. Si tratta di una cifra assolutamente corretta ed estremamente concorrenziale, che pone questo modello nella posizione probabilmente più interessante tra il piccolo Echo Show 5 (84,99€) e il più impegnativo Echo Show 10 (249,99€). Va segnalato infine che Amazon in diverse occasioni durante l'anno, come col Prime Day appena passato, offre ulteriori scontistiche sui suoi prodotti come appunto la linea Echo.