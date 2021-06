Games with Gold, luglio 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One del mese

Microsoft ha svelato i giochi gratis del Games with Gold di luglio 2021 per Xbox Series X|S e Xbox One. Durante questo mese, tutti gli abbonanti Gold e tutti gli abbonati Game Pass Ultimate avranno modo di giocare a quattro nuovi giochi gratuiti: Planet Alpha, Rock of Ages 3 Make & Break, Conker Live & Reloaded, Midway Arcade Origins.

Precisamente, avremo modo di ottenere i giochi Games with Gold di luglio 2021 nelle seguenti date:



Planet Alpha: dal 1 al 31 luglio

Rock of Ages 3: Make & Break: dal 16 luglio al 15 agosto

Conker: Live & Reloaded: dal 1 luglio al 15 luglio

Midway Arcade Origins: dal 16 al 31 luglio

Games With Gold di luglio 2021

Planet Alpha è un gioco di piattaforme e puzzle ambientato su un pianeta alieno. Dovremo evitare nemici e trovare una via di fuga da un pianeta bellissimo ma al tempo stesso mortale. Rock of Ages 3, invece, è un gioco arcade in stile tower defense che permette di creare i propri livelli e condividerli. Conker Live & Reloaded è un videogioco del 2005 uscito sull'originale Xbox. Midway Arcade Origins, infine, è una raccolta di giochi arcade che include ben 30 classici senza tempo come Defender, Gauntlet e Rampart.

Tutti i giochi Games with Gold possono essere giocati in retrocompatibilità su Xbox Series X|S. Sempre in tema Xbox, ecco la terza mandata di giugno 2021 e i primi giochi di luglio dell'Xbox Game Pass.