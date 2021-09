Amazon Astro è "terribile" per un documento interno: Amazon risponde ai leak

Ieri Amazon ha presentano un nuovo device, Amazon Astro, un robot multifunzione che sarà commercializzato negli USA. Un report di Vice cita però un documento interno nel quale i creatori del robot affermano che Amazon Astro è "terribile", "un disastro che non è pronto per essere rilasciato". Amazon ha però già risposto ai leak.

Il report spiega che Amazon Astro "si lancerà già per le scale appena ne avrà l'opportunità". Inoltre, afferma che l'idea che il device possa essere usato per attività come la cura degli anziani è "un nonsense assurdo". Inoltre, il report di Vice afferma che il robot è fragile e che vari device si sono rotti. Considerando che parliamo di un prodotto da un migliaio di dollari, non è proprio incoraggiante.

Amazon Astro

Vice afferma anche che Amazon Astro si occupa di sorveglianza con il suo sistema di riconoscimento facciale: se non riconosce una persona, inizia a seguirla. Secondo le fonti, il robot non è particolarmente bravo a riconoscere le persone e questo lo porta a disturbare i proprietari, seguendoli continuamente. Una delle persone coinvolte afferma che la raccolta dei dati è "un incubo della privacy".

Amazon ha però risposto a questo report, con una dichiarazione ufficiale inviata a The Verge, che ha condiviso queste informazioni: "Queste caratterizzazioni delle prestazioni e dei sistemi di sicurezza di Astro sono semplicemente inesatte. Astro è stato sottoposto a rigorosi test sia sulla qualità che sulla sicurezza, comprese decine di migliaia di ore di test con partecipanti beta. Questo include test completi sul sistema di sicurezza avanzato di Astro, che è progettato per evitare gli oggetti, rilevare le scale e fermare il dispositivo dove e quando necessario."

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Amazon Astro sembra veramente un device futuristico, ma per sapere se è efficace e utile dovremo per forza attendere le prime prova sul campo. Diteci, a voi interessa? Per tutte le altre novità di ieri sera, ecco la nostra notizia dedicate.