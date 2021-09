PS Plus ottobre 2021: annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 oggi? Ripassiamo i leak

Siamo oramai alla fine del mese e questo significa che siamo vicini all'annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di ottobre 2021 del PS Plus. Il servizio di Sony renderà disponibili i nuovi giochi il 5 ottobre. Ripassiamo quindi i rumor più recenti.

Questo mese, il leak principale dei giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus afferma che i titoli di ottobre 2021 sono:



Hell Let Loose - PS5

Mortal Kombat X - PS4

PGA Tour 2K21 - PS4

La fonte di questo leak è un forum francese. Come sempre, ricordiamo che si tratta di rumor, non di informazioni confermate. Spesso i leak dedicati ai giochi PS Plus, soprattutto quando arrivano poco prima dell'annuncio, tendono a essere corretti, ma fino a quando Sony non li svelerà non potremo esserne certi.

Hell Let Loose, un carro armato con dei soldati

Hell Let Loose, che abbiamo recensito qui, è uno sparatutto in prima persona con una forte componente strategica. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ha uno stile realistico, con un ottimo sonoro.

Mortal Kombat X è un famosissimo picchiaduro a incontri, sviluppato da NetherRealm. È un gioco tecnicamente ottimo, con una buona modalità storia, tante modalità e diversi stili di lotta che rendono il gameplay molto profondo. Potete leggere la nostra recensione qui.

PGA Tour 2K21 è un gioco di golf ben fatto e completo, impegnativo quanto basta per renderlo soddisfacente. Inoltre, dispone di un tool per la creazione di campi da gioco. La grafica non è perfetta, ma include tante licenze ufficiali ed è divertente, se amate il genere. Ecco la nostra recensione.

In giornata, o al massimo domani, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Se questi dovessero essere i giochi gratis PS4 e PS4 del PS Plus, sareste soddisfatti? Oppure preferireste qualcosa di completamente diverso?