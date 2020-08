PGA Tour 2K21: la recensione

Chi di voi è cresciuto con "Tutti in campo con Lotti" sa bene quanto le persone della nostra veneranda età abbiano a cuore uno sport come il golf. Al grido di "Spa-Ghe-Tti!" prendevamo a bastonate la qualsiasi. Pigne, sassi, erba, palloni, tutto insomma, pur di sentirci dei golfisti provetti come il protagonista di quell'anime che tanto ci divertiva al tempo. Questa voglia di provare a far Birdie o addirittura Eagle è rimasta invariata negli anni e cresciuta attraverso alcune trasposizioni videoludiche più o meno riuscite, una su tutte quel "Neo Turf Master" che almeno una volta nella vita abbiamo giocato nella sala giochi sotto casa o in vacanza al cabinato dello stabilimento, mentre il gelato ci sporcava lo stick di gioco. L'esplosione di gioia dopo aver concluso positivamente una buca (o un serie) è qualcosa che solamente chi ha provato le sensazioni di cui sopra può capire. Con questo stato d'animo ci siamo approcciati alla recensione di PGA Tour 2K21 e, dobbiamo dire, siamo rimasti piacevolmente colpiti dal risultato ottenuto dai ragazzi di 2K Games e HB Studios. Il feeling che trasmette il titolo una volta scesi sul campo è di quelli che ti lasciano il sorriso sulle labbra, rievocando le sensazioni dei bei tempi andati, mettendovi in grado di potervi concentrare sul tiro con la giusta dose di fermezza e con l'interesse ai dettagli necessario per arrivare in buca nella migliore maniera possibile.

Il gioco del golf

Con la nostra fidata sacca da golf piena di mazze e speranze ci siamo avventurati quindi nei meandri dei giri per i campionati compresi nel gioco, che come ci si aspetterebbe da un titolo 2K, sono 4 e vi aiuteranno a scalare la classifica per diventare il golfista numero uno al mondo. Si parte dalla Korn Ferry Q- School fino ad arrivare al fantastico e blasonato PGA Tour, nel quale affrontare i migliori golfisti del globo (per l'occasione quelli su licenza sono 12). Ogni torneo presenterà le proprie buche, anch'esse su licenza, e le sue difficoltà, ovviamente crescente man mano che si sale di livello. Una delle caratteristiche che è presente solo nel torneo maggiore è quella di poter scegliere uno sponsor da affiancarci che, in caso si riuscissero a completare gli obiettivi datoci dallo stesso, ci permetterà di sbloccare valuta in game, oggetti estetici o addirittura mazze rare o leggendarie. A proposito di mazze, ognuna di esse presenta delle caratteristiche uniche che vanno a rendere uno o l'altro bastone più o meno adatto alla grande varietà di buche e terreni disponibili all'interno del gioco. La cosa che abbiamo notato è che, almeno nella versione PS4 testata, tutta questa grande differenza non è così percepibile, soprattutto per quanto riguarda la difficoltà di tiro. Veniamo proprio al tiro, il fantomatico swing così difficile da padroneggiare nella realtà, e così fedelmente riportato nel titolo 2K.

I controlli si sviluppano tutti intorno alle levette analogiche ed ai tasti dorsali, adibendo lo stick destro (almeno nella versione standard, ma c'è anche la configurazione per mancini) al controllo dello swing, quello sinistra per la scelta del punto di atterraggio della palla ed alla percentuale desiderata di potenza da applicare al tiro. I tasti dorsali vi permetteranno invece di decidere come e dove colpire la pallina, se dargli un effetto all'indietro o in avanti (spin o backspin) e decidere quindi anche l'angolazione della stessa, permettendo di subire più o meno l'influenza del vento. Altri comandi importanti sono quelli impostati sulla croce direzionale, utilizzata per scegliere la mazza e il tipo di colpo base, come ad esempio uno splash se siamo in una situazione di avvicinamento al green o un chip se siamo sul fairway e dobbiamo cercare di arrivare vicino alla buca. Per colpire la palla dovrete semplicemente tirar giù la levetta destra e tenerla fino a quando l'indicatore raggiunge la percentuale desiderata, per poi dare una rapida stoccata verso l'alto, cercando di rimanere nel range di perfect shot il più possibile, per veder atterrare la pallina esattamente dove volete. Più o meno. Perché come chiunque stia leggendo questa recensione sa bene, il viaggio della pallina non è tutto rose e fiori.

Bisogna naturalmente tenere in considerazione altri fattori fondamentali per la buona riuscita del tiro: il vento, l'altezza del punto di partenza, di quello di landing e la pendenza, nonché gli ostacoli quali alberi, specchi d'acqua e bunker. Gli aiuti a schermo ci aiutano in tal senso mostrando la velocità e la direzione del vento, così come l'altezza relativa dei punti e l'inclinazione del terreno, quest'ultima tramite uno stratagemma tanto antico quanto utile, ossia quello delle lineette che si muovono più o meno velocemente sul terreno di gioco verso la pendenza più bassa. Una volta arrivati sul green, dopo mille peripezie e si spera, almeno in par, vi troverete a dover affrontare gli ultimi tiri della buca con il putt, la mazza che vi permetterà di mandare in goal la pallina. Qui abbiamo un altro aiuto che ci viene in soccorso per aiutarci nel colpo finale. Premendo il tasto X infatti possiamo visualizzare la traiettoria finale che avrebbe la nostra pallina, nel caso centrassimo l'indicatore di potenza precisamente nel punto indicato sulla barra.

Questo aiuto visivo è fondamentale ma va usato con parsimonia perché è possibile attivarlo solamente un numero limitato di volte per giro, quindi il nostro consiglio è quello di utilizzarlo solo ed esclusivamente quando vi trovate in situazioni particolari come ad esempio a lottare per un punto in meno oppure se volete per forza centrare la buca da 30 o 40 yard. Per aiutare l'entrata della pallina nella buca infine potrete premere il tasto quadrato per sollevare la bandierina. Se tutto ciò vi sembra complicato, sappiate che avrete comunque a disposizione un campo di pratica con lezioni e possibilità di esercitarvi con lo swing, nonché un comodo glossario di termini che non fa mai male, essendo tutti inglesi. Piccolo neo: nella nostra prova, ogni tanto, non è stato possibile eseguire uno swing tenendo la levetta analogica semplicemente verso il basso. Forse per un bug nel porting console, non ne siamo a conoscenza, ma tutte le volte che è successo siamo stati costretti ad effettuare un piccolo semicerchio all'indietro per poter caricare il tiro, facendo si che il rilascio del colpo molte volte divenisse sbilenco, facendoci rimettere la buona riuscita della partita.