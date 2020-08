Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 20/8/2020

Le offerte Amazon sono dedicate alle periferiche da gioco a partire da sconti interessanti su un router D-Link dotato di tutto il necessario e sull'ottima tastiera meccanica Razer BlackWidow. Il resto della piazza è invece di Trust, con dispositivi economici ma, in molti casi, di buona qualità.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi ha una carta Visa, invece, c'è anche un buono da 7 euro ricaricandone 70, fino al 23 agosto. Per chi infine è un utente Prime o ha intenzione di iscriversi una nuova promozione per Audible aggiunge il 20% di sconto sull'abbonamento e un buono di 5 euro su Amazon.