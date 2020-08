TIM, nuove rimodulazioni in arrivo ad ottobre 2020: i dettagli

Apprendiamo in queste ore che a partire da ottobre 2020 entreranno ufficialmente in vigore nuove rimodulazioni da parte dell'operatore storico italiano TIM. Una novità che di certo non fa la felicità dei clienti: tuttavia può anche darsi che non vi colpiranno direttamente. Cerchiamo di analizzare per bene tutti i dettagli disponibili.

A cambiare saranno principalmente le condizioni contrattuali per i clienti privati della rete fissa; aumenteranno poi i prodotti a noleggio e alcuni servizi telefonici supplementari, poi ancora determinate opzioni per chiamare all'estero e alcuni servizi di produzione e spedizione della fattura TIM. Chiaro quindi che buona parte delle offerte legate alla telefonia mobile, almeno per il momento, resterà intoccata.

Entriamo più nei dettagli: le offerte TUTTO VOCE, TUTTO VOCE con sconto fedeltà e TUTTO VOCE con Sconto Special, infine VOCE SENZA LIMITI aumenteranno tutte di 1,90 euro al mese; TUTTO VOCE SUPERSPECIAL e LINEA ISDN subiranno un rincaro di ben 2 euro. Il servizio Chi è (permette di vedere direttamente sul display il numero del chiamante) aumenterà nuovamente di un euro al mese.

Anche altri servizi TIM subiranno rincari: per esempio "Avviso di chiamata", "Conversazione a tre", "Trasferimento di chiamata" aumenteranno tutte di 0,84 centesimi di euro al mese. Lato offerte per chiamare all'estero, Voce Internazionale aumenterà di 2,61 euro al mese, Nuova Welcome Home di 2,51 euro al mese e Welcome Home di 1,57 euro al mese.

Siete stati colpiti da qualche rincaro TIM? Trovate maggiori dettagli nel campo Fonte dell'articolo; non dimenticate che forse il 3 settembre 2020 iliad svelerà nuovi dettagli circa la sua rete fissa e fibra ottica.