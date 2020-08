Fall Guys: Ultimate Knockout, pagina Twitter invasa da immagini pornografiche

I motivi di quanto stiamo per riportarvi non sono ben chiari, ammesso che di motivi in casi simili vi sia bisogno: i fan di Fall Guys: Ultimate Knockout stanno invadendo la pagina Twitter di immagini pornografiche. E ovviamente agli sviluppatori e al social media manager questo non sta bene.

La situazione è degenerata di colpo nella mattinata del 20 agosto 2020, ma gli amministratori della pagina Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout per ora hanno rimosso tutte le immagini incriminate; anche chi scrive ha individuato più di un'immagine simile. Pare che i fan di Fall Guys: Ultimate Knockout (perché di fan si tratta) si siano ricordati all'improvviso della Regola 34 ("se una cosa esiste, allora ne esiste anche la versione pornografica"), e abbiano iniziato a realizzare fanart pornografiche con i personaggi di Fall Guys a farla da protagonisti.

Un intento scherzoso dunque, eccessivo ma scherzoso, tuttavia condannato da parte degli sviluppatori. "Se noteremo delle immagini di questo tipo, nasconderemo il tweet e provvederemo a bloccarvi. Sto ricevendo molti messaggi privati che mi chiedono di sbloccare determinati utenti, dicendo che non sapevano che fosse un problema [postare immagini pornografiche, ndr]. Questo è il motivo perché non si riesce mai a fare qualcosa di bello".

Di recente TimTheTatman è finalmente riuscito a vincere una partita, lo sapevate? E non correte a cercare le immagini sulla pagina Twitter, furbetti: sono state rimosse.

JUST FYI

If I see you replying to our tweets with Rule 34 Fall Guys art 🔞

I will hide your tweets & block you 🙅‍♂️

I'm getting a lot of DMs on my personal account asking to be unblocked and saying they didn't know it was a problem

This is why we can't have nice things 😩👌