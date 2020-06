PGA TOUR 2K21, la lista dei giocatori annunciata da 2K Games: ecco il roster

La data di uscita di PGA Tour 2K21 è fissata al 21 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, dunque tutte le piattaforme potranno godere della nuova esperienza golfistica su licenza ufficiale PGA.

Sviluppato dagli autori di The Golf Club, questo episodio rappresenta l'evoluzione del franchise ed includerà 15 campi PGA TOUR, ognuno dei quali è stato scansionato per portare in vita fairway, green, bunker, alberi, laghi e stagni.