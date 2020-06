KFC annuncia una console da gioco a 4K e 120 fps con scalda-pollo incorporato

KFC ha annunciato una console da gioco in grado di offrire una grafica a 4K reali e 120 fps, con compatibilità cross-platform e... una camera scalda-pollo.

Immaginiamo che questo reveal non sia più fondato dell'immagine trafugata del design di PS5 che avevamo realizzato per il pesce d'aprile, ma alla fine del trailer che vedete in calce c'è anche una data di uscita: il 12 novembre 2020.

Cosa succederà quel giorno, ma soprattutto bisognerà attendere cinque mesi per scoprirlo? Staremo a vedere, nel frattempo le reazioni alla KFConsole sono state tutt'altro che negative e il motto "Power Your Hunger" non è affatto male.

Insomma, nello scontro fra PS5 e Xbox Series X potrebbe introdursi un terzo contendente che ha dalla sua tutta la potenza del pollo fritto.