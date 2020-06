PS5, un concept omaggia la prima console Sony

Nel corso del recente evento dedicato a PlayStation 5, Sony ha già mostrato al mondo l'aspetto della sua nuova home console: futuristico, affascinante, a suo modo originale, secondo il parere di alcuni; monotono ed esagerato, stando a ciò che credono altri. Tanto che è partita anche la guerra dei meme. Ma adesso che conosciamo la versione ufficiale, possiamo anche interrogarci su quelle possibili: in questo concept, PS5 omaggia la prima console Sony.

Certo, stiamo parlando della prima PlayStation 1, nel suo indimenticabile colore grigio. Un fan non ha fatto altro che ripartire dall'immagine ufficiale di PlayStation 5, per poi "adattarla", e trasformarla in una versione esclusiva. Esclusiva e rigorosamente fanmade: quanto vi mostriamo difatti non esiste, e non esisterà finché Sony non deciderà il contrario. Come già la versione di PS45 a tema Pikachu, tutta gialla: beh, quella magari non esisterà anche per motivi di copyright, e in generale più complessi.

Eppure... chissà che un giorno, non nel prossimo futuro, Sony non decida di realizzare una PlayStation 5 a tiratura limitata a tema PlayStation 1. Voi la comprereste? Eccovi l'immagine di cui vi abbiamo parlato finora: vi piace?