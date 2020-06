Star Wars: Squadrons, requisiti di sistema e prime immagini ufficiali

Star Wars: Squadrons si mostra con le prime immagini ufficiali e con i requisiti di sistema per la versione PC, che come sappiamo supporterà anche i visori VR fin dal day one, così come PS4.

Presentato ieri da Electronic Arts con il trailer ufficiale e le prime informazioni, Star Wars: Squadrons sarà disponibile a partire dal 2 ottobre, coinvolgendoci in spettacolari combattimenti spaziali ambientati nel mondo di Star Wars.

Star Wars: Squadrons, requisiti minimi (non VR)