Fortnite Stagione 3, squali confermati: ecco un'immagine

Ricordate quel famoso leak di più di un mese fa, in cui qualcuno aveva giurato che Fortnite avrebbe presto accolto gli squali con la Stagione 3? Beh, a quanto pare aveva ragione. Gli squali stanno arrivando davvero. Anzi, in un certo senso sono già arrivati. Tranquilli, non nuotano anche in questa notizia: siete al sicuro. Forse.

Con l'evento il Dispositivo gli sviluppatori di Epic Games hanno fatto le cose in grande: adesso l'isola è circondata da un muro d'acqua, invece che dalla solita tempesta. E quel muro d'acqua probabilmente presto sommergerà tutto; ma non è questo il punto. Il punto, anzi i punti, sono i seguenti: 1) nell'acqua stanno già nuotando gli squali, benché per ora siano innocui, e 2) nei file di gioco Epic Games ha appena aggiunto i modelli dettagliati degli animaletti in questione.

Dunque, morale della storia: la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 accoglierà per davvero gli squali. Ora resta da capire se saranno pericolosi nemici dei giocatori, al pari degli altri avversari (e un po' come gli scagnozzi) oppure se potranno essere "cavalcati" in qualche modo. Difatti il leak di tempo fa parlava dei veicoli-squalo, non dei semplici animali. Forse ci sono ancora dei segreti sul Battle Royale di Epic Games che attendono di essere svelati?

Potete rivedere l'evento il Dispositivo al completo sulle nostre pagine, eccovi intanto un'anteprima: l'immagine dello squalo.