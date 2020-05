PGA Tour 2K21: data di uscita, nuovo trailer e prime immagini per il gioco di golf

PGA Tour 2K21 ha una data di uscita ufficiale, fissata al 21 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia: lo rivela il nuovo trailer del gioco, accompagnato dalle prime immagini.

Annunciato con un teaser trailer alcuni giorni fa, PGA Tour 2K21 vedrà in copertina l'atleta Justin Thomas. Il titolo è stato sviluppato da HB Studios, gli autori della serie The Golf Club, rappresenta l'evoluzione del franchise ed includerà 15 campi PGA TOUR, ognuno dei quali è stato scansionato per portare in vita fairway, green, bunker, alberi, laghi e stagni. I giocatori possono anche creare i loro campi grazie a centinaia di opzioni di personalizzazione nel Course Designer. I preorder del gioco sono aperti.

"Essere scelto come primo atleta di copertina della storia di PGA TOUR 2K è un onore incredibile", ha dichiarat Justin Thomas, Campione 2017 FedExCup, Campione PGA Championship ed ex numero uno del Official World Golf Ranking. "Sono entusiasta di poter far parte della famiglia 2K e sfidare virtualmente giocatori da tutto il mondo."

Thomas verrà affiancato da 11 giocatori pro PGA TOUR, ognuno dei quali rappresenterà una sfida per i giocatori nella modalità PGA TOUR Career, alla ricercar del titolo di Campione FedExCup. I giocatori possono creare e personalizzare il proprio MyPLAYER con equipaggiamento ed abbigliamento scegliendo tra brand quali: Adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf, TaylorMade Golf e molti altri ancora.

A coronamento dell'esperienza di simulazione, PGA TOUR 2K21 sarà caratterizzato da una presentazione in stile televisivo con grafica all'avanguardia, cutscene dinamiche e un sistema di replay senza soluzione di continuità, il tutto ancorato al commento play-by-play del famoso emittente Luke Elvy e dell'analista Rich Beem.

"In qualità di leader globale nel genere della simulazione sportiva, 2K è il partner perfetto per dare il via alla nuova serie di videogiochi PGA TOUR 2K e introdurre l'esperienza del PGA TOUR a nuovi giocatori di tutte le età", ha dichiarato Len Brown, Chief Legal Officer e Executive Vice President, Licensing di PGA TOUR. "Siamo entusiasti di vedere cosa ci riserva il futuro del franchise, a partire da PGA TOUR 2K21".

"Il golf è più caldo che mai con celebrità, atleti e musicisti che giocano e condividono le loro esperienze sui social media ogni giorno", ha detto Chris Snyder, Vice Presidente del Marketing di 2K. "Il nostro obiettivo è quello di creare la più autentica esperienza di simulazione di golf di sempre, e HB Studios porta questa autenticità nel PGA TOUR 2K21, che è un vero gioco 2K in tutti i sensi, che incorpora realismo, profondità e divertimento che piacerà sia agli appassionati di golf che ai fan occasionali."

PGA TOUR 2K21 è progettato per giocatori di tutti i livelli di abilità. I Rookies possono usufruire di tutorial in tempo reale, consigli e suggerimenti di tiro, mentre i veterani possono padroneggiare i loro giochi con Pro Vision, Controllo a distanza, Anteprima Putt e altre innovazioni. Il social gaming è al centrodell'esperienza, in quanto i giocatori possono condividere i link con gli amici nelle partite locali e online, tra cui Alt-Shot, Stroke Play, Skins e 4-Player Scramble.

Inoltre, le società online incoraggeranno i giocatori a invitare la loro squadra a mostrare la clubhouse e a gestire stagioni e tornei completi con regole e requisiti di ingresso unici, così come le impostazioni di handicap e gli eventi.