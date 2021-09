Chernobylite disponibile su PS4 e Xbox One con trailer di lancio

Chernobylite è disponibile a partire da oggi anche su PS4 e Xbox One: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio che potete vedere qui sopra. Il gioco è retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S.

L'attesa è stata un po' più lunga del previsto, dato che Chernobylite è stato rinviato su console rispetto al periodo di lancio di inizio settembre, ma gli sviluppatori sono convinti che ripagheranno la pazienza dei possessori delle piattaforme Sony e Microsoft.

Realizzato da The Farm 51, il gioco si pone come un survival horror fantascientifico ambientato appunto a Chernobyl. Nei panni di Igor, un ex dipendente della centrale, dovremo tornare a Pripyat per scoprire che fine abbia fatto la nostra fidanzata... scomparsa all'epoca dell'incidente.

Muoverci all'interno dello scenario non sarà semplice, perché dovremo fare i conti con guardie armate e soprattutto con creature misteriose che si muovono nel buio, pronte ad attaccarci in qualsiasi momento.

Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Chernobylite per PC.