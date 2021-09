Xbox è sempre più centrale per Microsoft, per il CEO Satya Nadella

Xbox è molto più centrale nei piani di Microsoft di quanto non fosse in passato, stando a quanto dichiarato dal CEO Satya Nadella in un un'intervista rilasciata in occasione della Code Conference di Beverly Hills.

Secondo Nadella, è vero che la divisione Xbox è sempre stata parte di Microsoft, ma in passato era più marginalizzata rispetto a oggi. L'alto dirigente della compagnia ha specificato che Xbox è costruita intorno alle tecnologie cloud di Microsoft e per questo motivo servizi come Xbox Cloud Gaming e Xbox Live vengono visti come fondamentali, non solo per gli utenti che attirano, ma anche come modo per spingere il cloud (con cui Microsoft sta producendo ricavi per miliardi di dollari ndr).

Se vogliamo è un'altra conferma di come leggere servizi come quelli offerti da Microsoft, più specificatamente da Xbox, usando solo il mondo dei videogiochi come riferimento sia di fatto sbagliato e limitante, perché in realtà entrano necessariamente in relazione con altri obiettivi, che non possono essere ignorati.

Il fatto che in passato Microsoft non considerasse Xbox centrale come oggi non è poi un mistero. Come dimenticare il lancio di Xbox One, che aveva quasi convinto i vertici della compagnia a staccare la spina alla divisione? Fortunatamente Phil Spencer ha ribaltato la situazione e ora questo rischio non si corre più.