Pumpkin Jack su PS5 e Xbox Series X|S con upgrade gratuito, ecco trailer uscita

Pumpkin Jack sarà disponibile a partire dal 27 ottobre anche su PS5 e Xbox Series X|S con upgrade gratuito per chi già possiede il gioco nelle versioni PS4 o Xbox One: lo rivela il trailer pubblicato per l'occasione dall'autore.

Nella nostra recensione di Pumpkin Jack abbiamo parlato di come questo titolo sia stato realizzato da un'unica persona, vanti ottime atmosfere in stile Halloween e una campagna discretamente solida.

Sulle piattaforme next-gen Pumpkin Jack offrirà due modalità grafiche: un performance mode che punta a una risoluzione fino a 4K con 60 fps e un quality mode a 4K reali e 30 fps ma anche effetti di qualità superiore, incluso il ray tracing.

Insomma, il gioco sfrutterà a dovere le capacità delle nuove console per catapultarci in maniera ancora più convinta nei suoi inquietanti scenari, perfetti per passare la notte di Halloween con il controller in mano.