Pumpkin Jack, la recensione

Come vedremo nel corso della recensione , Pumpkin Jack urla Halloween e MediEvil da ogni seme contenuto nella zucca del protagonista. Sviluppato da una sola persona, Nicolas Meyssonnier, è un titolo che non pretende di rivoluzionare nulla, puntando tutto sull'umorismo e su di una direzione artistica dal marcatissimo stile cartoon. Nella sostanza è un action platform 3D con puzzle da risolvere, molti combattimenti, qualche collezionabile da trovare (delle teste di corvo spendibili per acquistare delle skin, tutto qui) e varie sequenze extra, come una corsa su di un carrello minerario o una fuga da un edificio in fiamme. Ciò che stupisce è che, nonostante il livello produttivo non sia elevatissimo, tutto funziona come si deve e, anzi, fa anche qualcosa in più, riservando non poche sorprese.

Storia

Appena avviato Pumpin Jack, ci si aspetta di trovarsi di fronte a un prodotto amatoriale. Per certi versi lo è, ma per altri è davvero stupefacente la capacità dimostrata da Meyssonnier di saper gestire i suoi limiti, ossia di non aver mai preteso di fare più di quanto i suoi mezzi gli consentissero. Il gioco inizia con la rinascita di Jack, un'anima dannata cui il diavolo in persona affida una missione: sconfiggere il mago assoldato dagli abitanti di Arc En Ciel per contrastare le sue armate infernali. Jack è un criminale nell'anima, mentre nella sua nuova incarnazione il corpo non è più quello di un umano, ma di uno spaventapasseri con una zucca come testa. Di lavorare per il diavolo gli va poco, visto che non gli piace prendere ordini, ma cos'altro può fare?

Le sue avventure iniziano con il più classico dei tutorial che ci insegna a saltare, ad arrampicarci e a schivare gli ostacoli. Quindi prendiamo la nostra prima arma, anzi, le nostre prime due armi: un corvo, che sarà con noi per tutto il resto del gioco, e una pala, che fortunatamente cambieremo con qualcosa di più efficace già dal secondo livello (di sei).

Presto scopriremo che il corvo è anche uno strumento utile per risolvere alcuni puzzle a cavarci d'impaccio da situazioni non proprio tranquille. Ad esempio potremo usarlo per far abbassare dei ponti levatoi, o per togliere di torno degli ostacoli. Per quanto riguarda le armi più tradizionali hanno invece un solo utilizzo: spaccare oggetti e nemici. I tasti di attacco sono soltanto due (uno per l'arma e l'altro per il corpo), fatto che già da solo dovrebbe farvi rendere conto di quanto sia semplice il sistema di combattimento. Nei livelli avanzati si sbloccano delle armi più potenti e i nemici si fanno più forti, ma in generale bisogna andare avanti e dare mazzate come se non ci fosse un domani, schivando quando necessario, senza stare troppo a far confronti mentali con i tecnicismi di un gioco Platinum o di altri action moderni.