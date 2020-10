The Sims 4: Oasi Innevata, il provato

Se si esclude il 2014, anno in cui The Sims 4 è uscito su PC, ogni anno successivo nel mese di novembre, il team di Maxis ha rilasciato ghiotti expansion pack e anche questo pazzo 2020 non fa eccezione: il 13 novembre uscirà su PC (Origin e Steam), Xbox One e Playstation 4 Oasi Innevata , espansione dedicata agli sport invernali e alla montagna. Abbiamo avuto modo di esplorare un po' meglio la nuova location in compagnia del producer Graham Nardone e di accedere ad una demo anticipata dell'espansione. Ecco le nostre impressioni.

Un salto in giappone

Già dal rilascio del trailer, lo ammettiamo, il nostro stupore è stato grande, e in positivo: tra tutte le mete alpine che potevano scegliere, Nardone e i suoi hanno optato per un anticonvenzionale paesaggio giapponese. Molti di noi, pensando al Giappone, visualizzano subito le affollate strade di Tokyo e le mete turistiche più conosciute del Kansai e dintorni. Il Giappone però, un po' come il nostro bello stivale, contiene all'interno di una superfice piuttosto contenuta una varietà di paesaggi straordinari, da spiagge assolate amate dai surfisti a verdi pianure arrivando, nella parte settentrionale, a bellissimi paesaggi alpini, diventati nei recenti anni mecca per gli amanti degli sport invernali. Lo scontro tra le correnti umide provenienti dalla Siberia e dal Pacifico infatti generano una neve dalla consistenza e tenuta perfetta, amatissima per freeride in neve fresca; del resto il paese del Sol Levante ha ospitato per ben due volte le Olimpiadi Invernali, a Sapporo nel 1972 e Nagano nel 1998.

È vero che la località del nuovo quartiere di Oasi Innevata, il Monte Komorebi, è un luogo fittizio ma l'idea di mostrare un lato meno conosciuto di un paese come il Giappone ci è sembrata, come partenza alla base dell'espansione, un'idea assolutamente vincente. Ed è fortemente orientale anche il concetto alla base di tutti i contenuti presenti nell'espansione: inseguire il brivido sportivo, trovare il proprio zen, creare il proprio rifugio e definire il nostro stile di vita sono infatti i quattro focus principali di Oasi Innevata. I primi due vanno a braccetto, una sorta di Yin e Yang dove non esiste un'intensa attività fisica senza il giusto relax. L'espansione infatti introduce tre attività sportive principali: escursioni, escursioni alpine e attività sulla neve quali slittino, sci e snowboard. Queste ultime si integrano nel gameplay in modo molto lineare, costituendo l'attività più inclusiva per i nostri Sim. Tutti infatti possono recarsi sulle piste e per chi non scia o fa snowboard c'è sempre la discesa in slittino, a cui possono partecipare anche i Sim più piccoli accompagnati da un adulto; è un'ottima attività ideale per le famiglie di Sim dove tutti possono divertirsi in base alla loro età e preparazione fisica. È inoltre possibile passare una giornata sulle piste affittando l'attrezzatura senza bisogno di comprarla e metterla nell'inventario, ma usare una tavola o un paio di sci che non calzano perfettamente ai nostri Sim dopo un po' li innervosirà e finiranno con i piedi doloranti... e chi ha fatto una giornata da principiante di snowboard con degli scarponi in affitto saprà come si sentono i nostri Sim!

Le escursioni sono attività di gruppo che condurranno i nostri Sim in luoghi non accessibili dal menù quartiere ma visitabili solo durante queste passeggiate. Queste possono essere fatte a valle del Monte Komorebi (il quartiere infatti si caratterizza per una parte di lotti costruiti alla pendici del monte e dall'altra per quelli in vetta) e conducono verso templi e località naturalistiche davvero suggestive; prima di partire per un'escursione è bene assicurarsi di avere il necessario, compreso un'insetticida... e chi ha fatto attenzione al trailer sa che alcuni cittadini della fauna locale sono davvero poco carini, e, se siete fortunati, potrete incontrare anche dei Kodama, gli spiriti protettori delle foreste!

Le escursioni alpine funzionano esattamente come quelle normali ma introducono una serie di parametri extra che rendono l'attività molto più delicata e complessa, sia per i Sim sia per i giocatori. L'escursione alpina infatti avrà un leader di gruppo e le decisioni prese dal questo influiranno sull'andamento della scalata, e di conseguenza sull'umore di tutto il gruppo; per arrivare in cima dovranno essere scalate delle pareti di roccia, altra attività inserita in Oasi Innevata, ma la competenza e prestanza dei Sim dovrà essere alta per superare gli ostacoli. Parliamo poi di percorsi più lunghi che non possono essere affrontati d'un sol fiato: bisognerà fare delle pause, riposandosi in grotte o tende precedentemente caricate nell'inventario, e anche a fronte di tutto ciò non è detto si possa arrivare in vetta per via del meteo. È essenziale infatti consultare le bacheche informative prima di lanciarsi nell'avventura.