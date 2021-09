Genshin Impact, update 2.2: presentazione in streaming annunciata, data e ora

miHoYo ha annunciato che questo fine settimana ci sarà una nuova presentazione in streaming di Genshin Impact dedicata alle novità in arrivo con l'update 2.2. La diretta nello specifico si svolgerà il 3 ottobre su Twitch.

Il ciclo vitale della versione 2.1 sta per giungere al termine, con l'aggiornamento 2.2 dal titolo "Into the Perilous Labyrinth of Fog" che debutterà, salvo imprevisti, il 13 di ottobre. Le novità principali dell'update verranno dunque svelate dagli sviluppatori di miHoYo sul canale Twitch di Genshin Impact, con l'appuntamento fissato per le 14:00 di domenica 3 ottobre. Come al solito, durante l'evento verranno anche annunciati nuovi codici per ottenere in omaggio Primogems e altri bonus.

Tra le novità dell'aggiornamento di Genshin Impact probabilmente ci sarà Thoma in versione giocabile, personaggio già noto per chi ha affrontato l'arco narrativo di Inazuma. Stando alle informazioni trapelate in rete nelle scorse settimane si tratta di un personaggio che sfrutta l'elemento Pyro e combatte con la lancia. Le sue abilità infliggono danni di fuoco ad area e creano utili barriere per i compagni di squadra.

Tra le altre novità vociferate per l'update 2.2 si parla dell'arrivo di una nuova isola che andrà a completare l'arcipelago di Inazuma e possibili rerun per alcuni personaggi dei banner passati. In ogni caso scopriremo la verità tra pochi giorni.

Nel frattempo la community di Genshin Impact è alquanto inviperita nei confronti di miHoYo con tanto di review bombing al gioco.