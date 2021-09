Genshin Impact: leak svela le abilità di Thoma, la new entry dell'update 2.2

Molti giocatori di Genshin Impact stanno ancora esplorando i nuovi contenuti dell'Update 2.1, ma quelli più impazienti hanno sicuramente fame di novità per quello in arrivo il prossimo mese. Un leak emerso in rete poche ore fa ha svelato le abilità e i talenti passivi di Thoma, il nuovo personaggio giocabile che arriverà con l'Update 2.2.

Thoma è stata presentato ufficialmente la settimana scorsa da miHoYo. È un personaggio di tipo Pyro che combatte con la lancia. Il data miner Dimbreath ha condiviso i dettagli del kit del personaggio su Twitter, con i dati presi direttamente dalla beta della versione 2.2. Ecco le abilità offensive del personaggio:

Swiftshatter Spear : l'attacco standard di Thoma e che può essere concatenato in combo da quattro colpi. L'attacco caricato è un affondo in avanti.

: l'attacco standard di Thoma e che può essere concatenato in combo da quattro colpi. L'attacco caricato è un affondo in avanti. Elemental Skill - Blazing Blessing : Thomas una la punta della lancia per rilasciare fiamme creando un attacco da area che infligge danny Pyro. L'effetto secondario di questa abilità crea la Blazing Barrier, una protezione che assorbe i danni in base agli HP massimi del personaggio e inoltre infonde con l'elemento Pyro gli attacchi standard.

: Thomas una la punta della lancia per rilasciare fiamme creando un attacco da area che infligge danny Pyro. L'effetto secondario di questa abilità crea la Blazing Barrier, una protezione che assorbe i danni in base agli HP massimi del personaggio e inoltre infonde con l'elemento Pyro gli attacchi standard. Elemental Burst - Crimson Ooyoroi: Thomas si getta sui nemici con un attacco rotante, causando danni Pyro ad area e attivando Schorching Panoply. I personaggi della squadra con questo bonus infliggono l'effetto Fiery Collapse (danni AoE di tipo Pyro) quando utilizzano attacchi standard e ottengono anche la Blazing Barrier.

Per quanto riguarda i talenti passivi, Thoma ha una probabilità del 20% di catturare due pesci quando si trova a Inazuma. Le altre passive invece aumentano i danni del Fiery Collpase e fortificano la Blazing Barrier.