Crown Trick, la recensione del roguelike a turni

Dungeon asfittici, mostri di ogni natura, narrazione tanto elusiva quanto affascinante: la recensione di Crown Trick ha davvero tutte le carte in regola per rendere non solo felici, ma felicissimi gli amanti di questo genere di esperienze. E sì che siamo pronti a scommettere che quasi nessuno si sia accorto della pubblicazione del gioco su PC, ormai diversi mesi orsono. Bene allora che NEXT Studios, supportato da Team17, abbia imbastito un porting su console. Nello specifico, abbiamo testato a dovere il prodotto in questione sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 e, vi anticipiamo già, che ci ha convinti pienamente. Non solo per il suo rispondere pienamente a delle meccaniche che appartengono pur sempre ad una realtà ben precisa e di nicchia, ma soprattutto per la capacità di renderle intuitive, variegate e stilisticamente ispirate.

La narrazione criptica che tanto ci piace

Crown Trick: non solo esplorazione, ma anche scontri con temibili boss

Non serve avere una ventennale esperienza con i roguelike (e volendo con i roguelite) per aspettarsi una narrazione ben precisa anche da Crown Trick. Esattamente come già visto mille volte altrove e come chissà quante volte rivedremo in futuro, la trama è più criptica che mai: ci ritroviamo all'interno di un labirinto vastissimo (e pericolosissimo) impegnati nella quanto mai generica missione di salvare il mondo. È opportuno, allora, che il giocatore raccolga gli indizi disseminati in ogni dove, per capire di più, per permettere alla protagonista di ricordare.

Dopo la sconfitta di ogni boss, ad esempio, è possibile trovare a terra un documento estremamente interessante, che vi consigliamo sempre di leggere (dovrete farlo in inglese, perché la lingua italiana purtroppo non è disponibile). E anche le frasi lasciate come in sospeso dai vari NPC, nonché le esaustive voci della guida a completamento progressivo, tornano particolarmente utili. Nonostante questi limiti possiamo raccontarvi, però, almeno la situazione iniziale, senza inciampare in fastidiosi spoiler.

Il giocatore veste i palli di Elle, una ragazzina dai capelli rossi che si avventura in un pericolosissimo labirinto per salvare il suo regno. Difatti la fonte del male che sta minacciando ogni cosa pare provenire proprio dall'interno del Realm of Nightmares: e allora, al di là del nome un po' angosciante, vale la pena andare a dare un'occhiata. Qui Elle incontra una corona animata, ricca di conoscenza ma poco tollerante nei confronti della maggioranza degli esseri umani (e non), che decide di aiutarla a salvare il suo mondo dal nemico comune, un certo Duke Vlad. Prima di riuscire a trovare l'artefice di tanto male, comunque, Elle dovrà visitare il labirinto, il Reame degli Incubi, in tutta la sua estensione, in tutti i suoi livelli e in tutti i suoi pericoli. Ci riuscirà? Non sarà un compito facile.