F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, trailer di lancio per il nuovo action metroidvania

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch è pronto all'uscita, prevista per domani, e dunque i tempi sono maturi per il tradizionale trailer di lancio per questo nuovo e interessante metroidvania in arrivo su PS5 e PS4 domani, 7 settembre 2021, e successivamente su PC.

Sviluppato da TiGames e pubblicato da BiliBili, il gioco in questione si presenta decisamente particolare, a partire dal suo protagonista, ovvero un coniglio antropomorfo e alquanto corazzato, impegnato in un missione per combattere un esercito robot.

Proveniente da uno dei team cinesi che fanno parte del programma PlayStation legato agli indie di tale area geografica, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sembra decisamente più tendente all'action, ma non mancano elementi platform e metroidvania, con la sua impostazione classica in 2D.

Protagonista del gioco è Rayton, un coniglio combattente reduce da una devastante guerra che la città di Torch City ha combattuto contro l'esercito invasore della Robotic Legion, perdendo rovinosamente. Ora si aggira per le strade della città in stile cyberpunk vivendo alla giornata, finché non si ritrova a dover tornare in azione.

L'arresto di un amico mette in moto gli eventi di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ma dietro questo si scopriranno numerosi retroscena legati alla gestione del potere nella città e al nuovo regime opprimente che vi è stato instaurato, incrementando progressivamente il livello della sfida.

Come abbiamo visto anche nel provato di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, il gioco sembra essere davvero molto interessante, per questo titolo che era stato annunciato con un trailer di presentazione per PS5, PS4 e PC dei TGA 2020.