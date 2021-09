Injustice Gods Among Us: il film animato ha una data di uscita

Lo scorso luglio Warner Bros. Ha annunciato il film animato Injustice, basato sul celebre picchiaduro di NetherRealm Injustice: Gods Among Us. Ora finalmente la pellicola ha una data di uscita: il 19 ottobre 2021.

La conferma è arrivata dal boss di NetherRealm, Ed Boon, che ha svelato la data di lancio e la locandina ufficiale del nuovo film DC, che potrete ammirare nel tweet di seguito.

La trama di Injustice sarà basata su quella del primo picchiaduro della serie NetherRealm e sui fumetti scritti da Tom Taylor. Nell'originale, un riuscito inganno del Joker porta Superman ad uccidere sua moglie Lois Lane e il figlio che aveva in grembo, nonché a radere al suolo Metropolis. La conseguente crisi emotiva cambia radicalmente il carattere e gli ideali dell'eroe, che da protettore della Terra decide di diventarne il dittatore. La Terra Unita si divide così in due fazioni: la Dittatura, di cui fanno parte eroi e criminali dalla parte di Superman (come Flash e Black Adam), e l'Insurrezione ad essa opposta, guidata da Batman. Sarà interessante vedere in che modo il tutto verrà adattato nella versione animata dell'opera.

Nel frattempo le probabilità di vedere in tempi brevi un possibile Injustice 3 si fanno sempre più basse, con NetherRealm che sembrerebbe intenzionata a dare la precedenza a Mortal Kombat 12, secondo Jeff Grubb.