Minecraft torna in vetta alla classifica vendite UK, Aliens: Fireteam Elite crolla

La classifica delle vendite settimanali per quanto riguarda il mercato videoludico del Regno Unito non mostra praticamente nessuna novità per quanto riguarda la top ten, con il ritorno in vetta di Minecraft e il resto del podio occupato da Mario Kart 8 Deluxe e GTA 5, all'insegna della tradizione.

Ricordiamo che i dati si riferiscono, come sempre, al mercato retail su supporto fisico, dunque offrono una visione alquanto parziale dell'andamento effettivo delle vendite, considerando come il digitale conti ormai per buona parte nel panorama complessivo, ma possiamo comunque avere delle indicazioni interessanti per quanto riguarda almeno l'UK.

Al di sotto del podio, si nota come i giochi PS5 mantengano un buon andamento, visto Ratchet & Clank: Rift Apart in quarta posizione e Marvel's Spider-Man: Miles Morales in settima, confermando dunque come i titoli Insomniac continuino ad andare veramente bene sul mercato.

Vero e proprio tracollo invece per Aliens: Fireteam Elite, che dopo una sorprendente prima posizione registrata la settimana scorsa sparisce dalla top ten, piazzandosi in tredicesima posizione appena sotto Ghost of Tsushima: Director's Cut, altro gioco che ha dimostrato un netto calo nei giorni successivi al lancio sul mercato britannico.

Vediamo dunque la top ten UK nella settimana fra il 30 agosto e il 5 settembre 2021: