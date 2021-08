Aliens: Fireteam Elite il più venduto in UK, crolla Ghost of Tsushima Director's Cut

Aliens: Fireteam Elite è risultato il gioco più venduto nel Regno Unito, conquistando la vetta della classifica vendite UK per la settimana appena trascorsa, in base ai dati raccolti da GfK e riportati da GamesIndustry, dopo il netto crollo di Ghost of Tsushima Director's Cut che passa dalla prima alla nona posizione.

Ci riferiamo, come sempre, al mercato retail, ovvero alla vendita di copie fisiche, dunque si tratta sempre di una visione molto parziale del mercato attuale.

Lo sparatutto è risultato primo di gran lunga in questa settimana, peraltro ponendosi in vetta anche alle uscite di Focus Home Interactive degli ultimi tre anni. Aliens: Fireteam Elite ha venduto la maggiore quantità di copie su PS5 (42%) con a seguire Xbox Series X|S (31%) e PS4 (27%).

Lo sparatutto su Aliens ha venduto più del doppio di Mario Kart 8 Deluxe, ancora in seconda posizione, mantenendo comunque le sue incredibili performance a distanza di 4 anni dall'uscita. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite.

Cala sensibilmente invece Ghost of Tsushima: Director's Cut, con una riduzione del 50% delle vendite che erano state fatte registrare nella prima settimana, quanto il gioco Sucker Punch per PS5 e PS4 era risultato primo in classifica.

Questo calo è generalizzato per i giochi PS5 in questa settimana e riguarda anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales, probabilmente legato a una riduzione nella quantità di console disponibili sul mercato nel Regno Unito. Da notare inoltre che l'altra new entry della settimana, No More Heroes 3, si è piazzata alla posizione 16, dunque all'interno della top 20.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti sul mercato retail nella settimana compresa tra il 23 e il 29 agosto 2021: