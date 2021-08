Resident Evil 3: il gioco da tavolo arriva a ottobre, giusto in tempo per Halloween

Se volete passare un Halloween alternativo in compagnia degli amici e siete fan di Resident Evil, sarete felici di sapere che Steamforged Games ha annunciato che il gioco da tavolo di Resident Evil 3 debutterà nei negozi a il prossimo 21 ottobre.

Il board game sarà basato sulla versione originale di Resident Evil 3, uscito nell'ormai lontano 1999. Il gioco è pensato per un massimo di quattro giocatori che dovranno collaborare insieme per salvarsi la pelle. Sarà possibile impersonare Jill Valentine, Carlos Oliveira, Mikhail Viktor o Nikoali Ginovaef. Ognuno di essi ha una serie di regole personalizzate, basate sul carattere e il background delle controparti virtuali.

Resident Evil 3: The Board Game

Nel gioco dovrete esplorare vari scenari iconici come la stazione di polizia di Raccoon City e la Torre dell'Orologio. Mano a mano che la partita avanza il livello di pericolo della città aumenterà, rendendo più forti i nemici, i quali includono ovviamente zombie a volontà e il Nemesis. Per fuggire da Raccoon City sarà necessario raccogliere risorse e prendere decisioni difficili, in quello che viene descritto come un un dungeon crawler, con elementi "open world".

Resident Evil 3: The Board Game sarà disponibile a partire dal 21 ottobre al prezzo consigliato di 94,95 euro, è possibile prenotarlo già da ora sul sito ufficiale di Steamforged, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Un prezzo tutto sommato giusto se pensiamo che nella confezione sono presenti 28 miniature ricche di dettagli, 208 carte e 21 sfondi di gioco.

